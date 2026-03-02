Očekuje se najoštriji pad tržišta pametnih telefona u povijesti

Globalne isporuke pametnih telefona završile su 2025. s niskim jednoznamenkastim međugodišnjim rastom, potpomognutim poboljšanim makroekonomskim uvjetima i zdravom potražnjom tijekom blagdanske sezone

Međutim, prema najnovijem istraživanju Smartphone Market Outlook Tracker tvrtke Counterpoint Research, tržište će se 2026. godine suočiti s velikim preokretom, uz prognozirani pad isporuka od 12,4 % u odnosu na prethodnu godinu, što bi bio najoštriji godišnji pad dosad.

Counterpoint očekuje da će nestašica memorije, brza inflacija cijena komponenti i strukturne ranjivosti među proizvođačima ne samo uzrokovati pad tržišta u 2026. godini, nego i produljiti negativan trend u 2027. godini, s očekivanim oporavkom tek krajem 2027., kada se pojave dodatni memorijski kapaciteti.

Globalne isporuke pametnih telefona porasle su za 3,8 % u odnosu na prethodnu godinu u četvrtom tromjesečju 2025., produljujući oporavak tržišta na četvrto tromjesečje zaredom i označavajući najsnažnije blagdansko tromjesečje od 2021. godine. Većina regija zabilježila je međugodišnji rast, osim Kine i istočne Europe.

Counterpoint predviđa da će globalne isporuke pasti ispod 1,1 milijarde jedinica u 2026. godini, što bi bila najniža razina od 2013., kada se globalna tranzicija na 4G još ubrzavala.

Glavni pokretač pada jest brzo pogoršanje krize ponude memorije. Očekuje se da će cijene mobilnih LPDDR4/5 memorija u drugom tromjesečju 2026. dosegnuti gotovo trostruko višu razinu u odnosu na treće tromjesečje 2025., što odražava neviđen pritisak na strani ponude.

International Data Corporation (IDC) u svojem izvješću Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker također predviđa pad globalnih isporuka pametnih telefona u ovoj godini od 12,9 % u odnosu na prethodnu godinu, na 1,1 milijardu jedinica.

I tvrtka Gartner predviđa da će rastući troškovi memorije uzrokovati pad globalnih isporuka osobnih računala za 10,4 % te isporuka pametnih telefona za 8,4 % u 2026. godini u usporedbi s razinama iz 2025.

Gartner procjenjuje porast kombiniranih cijena DRAM-a i SSD-ova (solid-state drive) od 130 % do kraja 2026. godine, što bi povećalo cijene osobnih računala za 17 %, a cijene pametnih telefona za 13 % u usporedbi s razinama iz 2025.