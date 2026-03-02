Očekuje se najoštriji pad tržišta pametnih telefona u povijesti

Globalne isporuke pametnih telefona završile su 2025. s niskim jednoznamenkastim međugodišnjim rastom, potpomognutim poboljšanim makroekonomskim uvjetima i zdravom potražnjom tijekom blagdanske sezone

Mreža ponedjeljak, 2. ožujka 2026. u 06:10

Međutim, prema najnovijem istraživanju Smartphone Market Outlook Tracker tvrtke Counterpoint Research, tržište će se 2026. godine suočiti s velikim preokretom, uz prognozirani pad isporuka od 12,4 % u odnosu na prethodnu godinu, što bi bio najoštriji godišnji pad dosad.

Counterpoint očekuje da će nestašica memorije, brza inflacija cijena komponenti i strukturne ranjivosti među proizvođačima ne samo uzrokovati pad tržišta u 2026. godini, nego i produljiti negativan trend u 2027. godini, s očekivanim oporavkom tek krajem 2027., kada se pojave dodatni memorijski kapaciteti.

Globalne isporuke pametnih telefona porasle su za 3,8 % u odnosu na prethodnu godinu u četvrtom tromjesečju 2025., produljujući oporavak tržišta na četvrto tromjesečje zaredom i označavajući najsnažnije blagdansko tromjesečje od 2021. godine. Većina regija zabilježila je međugodišnji rast, osim Kine i istočne Europe.

Counterpoint predviđa da će globalne isporuke pasti ispod 1,1 milijarde jedinica u 2026. godini, što bi bila najniža razina od 2013., kada se globalna tranzicija na 4G još ubrzavala.

Glavni pokretač pada jest brzo pogoršanje krize ponude memorije. Očekuje se da će cijene mobilnih LPDDR4/5 memorija u drugom tromjesečju 2026. dosegnuti gotovo trostruko višu razinu u odnosu na treće tromjesečje 2025., što odražava neviđen pritisak na strani ponude.

International Data Corporation (IDC) u svojem izvješću Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker također predviđa pad globalnih isporuka pametnih telefona u ovoj godini od 12,9 % u odnosu na prethodnu godinu, na 1,1 milijardu jedinica.

I tvrtka Gartner predviđa da će rastući troškovi memorije uzrokovati pad globalnih isporuka osobnih računala za 10,4 % te isporuka pametnih telefona za 8,4 % u 2026. godini u usporedbi s razinama iz 2025.

Gartner procjenjuje porast kombiniranih cijena DRAM-a i SSD-ova (solid-state drive) od 130 % do kraja 2026. godine, što bi povećalo cijene osobnih računala za 17 %, a cijene pametnih telefona za 13 % u usporedbi s razinama iz 2025.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi