Nakon dvije godine rasta, teška godina za pametne telefone

Globalno tržište pametnih telefona isporučilo je 298,5 milijuna jedinica u prvom tromjesečju ove godine (Q1 2026), što je porast od 1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine (Q1 2025)

Prema podacima Omdie, isporuke su rasle jer su Samsung, Apple i drugi proizvođači ubrzali prodaju uoči očekivanog rasta troškova memorije i komponenti. Istodobno, nepovoljni makroekonomski uvjeti nastavili su opterećivati potražnju. Uporna inflacija smanjila je diskrecijsku potrošnju kućanstava. Očekuje se da će ti pritisci dovesti do izraženijeg pada prodaje u drugom tromjesečju, kao i u drugoj polovici godine.

Tržišni udjeli

Samsung je u Q1 2026 zadržao vodeću poziciju na globalnom tržištu, s 65,4 milijuna isporučenih jedinica (+8 % na godišnjoj razini). Njegova A-serija potaknula je rast na tržištima u razvoju, dok je snažna potražnja za serijom Galaxy S26 poduprla premium segment.

Apple je u Q1 2026 isporučio 60,4 milijuna jedinica, što je rast od 10 % u odnosu na prethodnu godinu. Serija iPhone 17 ostala je ključni pokretač rasta, a novopredstavljeni iPhone 17e ostvario je posebno dobre rezultate na tržištima poput EU-a i Japana. Modeli iPhone 17 Pro i Pro Max nadmašili su svoje prethodnike pri lansiranju, dok je kontinentalna Kina zabilježila snažan rast od 42 % na godišnjoj razini.

Xiaomi je isporučio 33,8 milijuna jedinica, što je pad od 19 % na godišnjoj razini — najveći među pet vodećih proizvođača. Budući da je više od polovice njegovih isporuka koncentrirano u segmentu ispod 200 USD, tvrtka je posebno izložena rastu cijena memorije, što je pritisnulo marže i smanjilo prodaju u osnovnom cjenovnom razredu.

OPPO (uključujući Realme i OnePlus) zauzeo je četvrto mjesto s 30,7 milijuna isporučenih jedinica (−6 %), a slijedi ga Vivo s 21,3 milijuna jedinica (−7 %). Oba proizvođača zabilježila su jednoznamenkasti pad nakon snažnog rasta u četvrtom tromjesečju 2025.

Izvan prvih pet, HONOR je bio najbrže rastući proizvođač među deset najvećih, s 19,2 milijuna isporučenih jedinica (+19 %). Rast je potaknut snažnim međunarodnim širenjem — posebno na Bliskom istoku i u Africi, gdje je više nego udvostručio isporuke. Istodobno, na domaćem tržištu kontinentalne Kine bilježi pad zbog jačanja konkurencije.

Pad tržišta, rast cijena

Prema procjenama Counterpoint Researcha, nakon dvije uzastopne godine rasta globalno tržište pametnih telefona u 2026. moglo bi pasti za 12 %.

Nedostatak memorije, potaknut naglim razvojem umjetne inteligencije, smanjuje dostupnost DDR4 memorije. Rastući troškovi komponenti posebno pogađaju niži cjenovni segment (ispod 200 USD), dok premium segment ostaje otporniji.

Unatoč padu isporuka — koje bi mogle pasti ispod 1,1 milijarde jedinica, što bi bio najniži godišnji volumen od 2013. — prosječne prodajne cijene (ASP) nastavit će rasti. Očekuje se da će dosegnuti 414 USD u 2026., u odnosu na 370 USD u 2025. godini.

Tržišta u razvoju, uključujući Bliski istok i Afriku (MEA), Latinsku Ameriku i azijsko-pacifičku regiju, najviše su pogođena zbog nestašice memorije i očekivane konsolidacije proizvođača u nižem cjenovnom segmentu. Prema Counterpointu, segment uređaja s cijenom od 1.000 USD i više čini oko 10 % svih isporuka (2025.) i ostaje ključan za tržište. Razlog je manja izloženost memorijskim šokovima te kontinuiran rast potražnje za ultra-premium uređajima, potaknut vrhunskim kamerama i performansama.