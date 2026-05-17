Krađe mobitela - Koliko, kako i zašto se kradu mobiteli u Hrvatskoj?

Prema analizi koju je provela osiguravajuća kuća SquareTrade.eu na dvanaest tržišta u zapadnom dijelu Europe (Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Austrija, Francuska, Nizozemska, Belgija, Švedska, Norveška, Danska, Finska te Španjolska i Italija) broj krađa mobitela je tijekom 2025. godine porastao za 21 posto u odnosu na godinu prije. Najviše se kradu noviji modeli iPhonea (80 posto svih ukradenih mobitela), a ta rabota se najčešće događa u Ujedinjenoj kraljevini, gdje je broj otuđenih uređaja porastao za nevjerojatnih 39 posto.