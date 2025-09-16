Jaz između proizvođačkog forsiranja AI-ja u pametne telefone i korisničkog prihvaćanja

Samsung promovira Galaxy AI u svojoj liniji S25, Google integrira Gemini u Pixel seriju, a Apple uvodi Apple Intelligence na sve iPhonee.

No, istraživanje provedeno na više od 2.200 odraslih osoba u SAD-u pokazuje da umjetna inteligencija ne uvjerava većinu kupaca na kupnju novog uređaja. Samo 11 posto reklo je da bi kupili novi uređaj zbog njegovih značajki umjetne inteligencije, što je sedam bodova manje nego prošle 2024. godine. Gotovo 3 od 10 ispitanika otišla su dalje, rekavši da umjetna inteligencija na telefonima nije korisna i da bi radije imali manje dodataka.

Umjesto toga, prema istraživanju CNet-a, kupci i dalje cijene tradicionalnije značajke.

Cijena ostaje glavni faktor za 62 posto ispitanika, dok je 54 posto navelo trajanje baterije, 39 posto pohranu, a 3 od 10 istaknulo je performanse kamere. Ista ta područja bila su na vrhu prošlogodišnjeg istraživanja, što sugerira da se prioriteti potrošača nisu promijenili unatoč naporima industrije da promovira umjetnu inteligenciju.

Nepoznavanje korištenja AI-ja

Podaci o korištenju ističu jaz između promocije i prihvaćanja. Samo 13 posto vlasnika pametnih telefona reklo je da se oslanjaju na umjetnu inteligenciju za pisanje ili sažetke teksta. Još manje ih koristi alate za generiranje slika ili uređivanje fotografija. 1 od 5 priznao je da ne zna kako koristiti alate umjetne inteligencije koji su već ugrađeni u njihove telefone.

Privatnost i troškovi predstavljaju dodatne prepreke. Više od 40 posto ispitanika izrazilo je zabrinutost zbog načina na koji umjetna inteligencija rukuje njihovim podacima, što je porast u odnosu na prošlu godinu. Polovica je rekla da ne bi dodatno platili za značajke umjetne inteligencije, čak ni dok tvrtke razmatraju naplaćivanje premium usluga.

Mlađi potrošači pokazuju nešto veći interes. 1 od 4 ispitanika generacije Z rekao je da smatra da su značajke mobilne umjetne inteligencije korisne, u usporedbi sa 16 posto milenijalaca. No čak i među vlasnicima iPhonea i Pixela, svakodnevna upotreba asistenata poput Sirija ili Geminija ostaje ograničena.

Nalazi naglašavaju jasnu stvarnost: umjetna inteligencija možda je posvuda u marketinškim kampanjama, ali potrošači i dalje ocjenjuju pametne telefone prema cijeni, performansama baterije, pohrani i kvaliteti kamere. Zasad praktičnost i dalje nadmašuje obećanje umjetne inteligencije.