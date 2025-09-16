Jaz između proizvođačkog forsiranja AI-ja u pametne telefone i korisničkog prihvaćanja

Umjetna inteligencija postala je prodajni adut gotovo svakog novog pametnog telefona

Gorden Knezović utorak, 16. rujna 2025. u 06:15

Samsung promovira Galaxy AI u svojoj liniji S25, Google integrira Gemini u Pixel seriju, a Apple uvodi Apple Intelligence na sve iPhonee.

No, istraživanje provedeno na više od 2.200 odraslih osoba u SAD-u pokazuje da umjetna inteligencija ne uvjerava većinu kupaca na kupnju novog uređaja. Samo 11 posto reklo je da bi kupili novi uređaj zbog njegovih značajki umjetne inteligencije, što je sedam bodova manje nego prošle 2024. godine. Gotovo 3 od 10 ispitanika otišla su dalje, rekavši da umjetna inteligencija na telefonima nije korisna i da bi radije imali manje dodataka.

Umjesto toga, prema istraživanju CNet-a, kupci i dalje cijene tradicionalnije značajke.

Cijena ostaje glavni faktor za 62 posto ispitanika, dok je 54 posto navelo trajanje baterije, 39 posto pohranu, a 3 od 10 istaknulo je performanse kamere. Ista ta područja bila su na vrhu prošlogodišnjeg istraživanja, što sugerira da se prioriteti potrošača nisu promijenili unatoč naporima industrije da promovira umjetnu inteligenciju.

Nepoznavanje korištenja AI-ja

Podaci o korištenju ističu jaz između promocije i prihvaćanja. Samo 13 posto vlasnika pametnih telefona reklo je da se oslanjaju na umjetnu inteligenciju za pisanje ili sažetke teksta. Još manje ih koristi alate za generiranje slika ili uređivanje fotografija. 1 od 5 priznao je da ne zna kako koristiti alate umjetne inteligencije koji su već ugrađeni u njihove telefone.

Privatnost i troškovi predstavljaju dodatne prepreke. Više od 40 posto ispitanika izrazilo je zabrinutost zbog načina na koji umjetna inteligencija rukuje njihovim podacima, što je porast u odnosu na prošlu godinu. Polovica je rekla da ne bi dodatno platili za značajke umjetne inteligencije, čak ni dok tvrtke razmatraju naplaćivanje premium usluga.

Mlađi potrošači pokazuju nešto veći interes. 1 od 4 ispitanika generacije Z rekao je da smatra da su značajke mobilne umjetne inteligencije korisne, u usporedbi sa 16 posto milenijalaca. No čak i među vlasnicima iPhonea i Pixela, svakodnevna upotreba asistenata poput Sirija ili Geminija ostaje ograničena.

Nalazi naglašavaju jasnu stvarnost: umjetna inteligencija možda je posvuda u marketinškim kampanjama, ali potrošači i dalje ocjenjuju pametne telefone prema cijeni, performansama baterije, pohrani i kvaliteti kamere. Zasad praktičnost i dalje nadmašuje obećanje umjetne inteligencije.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi