Globalno tržište pametnih telefona past će za gotovo 15 % u 2026.

Kako očekujeistraživačko-konzultantska tvrtka FDM CCS Insight, do kraja 2026. godine tržište će zabilježiti pad od čak 14,8 %. Istodobno, sekundarno tržište nastavlja rasti jer sve više potrošača traži povoljnije alternative, čije će cijene također ubrzano rasti.

„Stvaranje zaliha unaprijed privremeno je odgodilo neizbježan pad tržišta novih uređaja u prvom tromjesečju 2026., no izgledi i dalje izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Cijene nekih pametnih telefona početne klase već su porasle za više od 50 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Potrošači se suočavaju s velikim izazovima zbog rasta cijena uređaja i pogoršanja financijske situacije uzrokovane sukobima na Bliskom istoku. Kriza na tržištu memorijskih čipova ne pokazuje znakove smirivanja, što dodatno povećava pritisak na proizvođače i kupce. Memorijske komponente u pojedinim modelima danas čine više od 30 % ukupnih troškova proizvodnje. U mnogim regijama puni učinci još nisu vidljivi, ali jasno je da će cijene uređaja nastaviti rasti tijekom ostatka godine. Ponuda modela u nižem i srednjem cjenovnom razredu sve je skromnija, pa očekujemo da će se sve više potrošača okretati sekundarnom tržištu u potrazi za povoljnijim pametnim telefonima“, rekao je Ben Hatton, istraživački analitičar u FDM CCS Insightu.

Za razliku od pada primarnog tržišta pametnih telefona, organizirano sekundarno tržište u prvom tromjesečju 2026. poraslo je za 4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Potrošači taj segment sve više prepoznaju kao prihvatljivu alternativu pri kupnji povoljnijih uređaja. FDM CCS Insight procjenjuje da će globalno sekundarno tržište pametnih telefona u 2026. godini porasti za 15 %.

„Sekundarno tržište ima priliku zadovoljiti dio potražnje koju primarno tržište neće moći pokriti. Glavni izazov u bliskoj budućnosti bit će povećanje ponude u razdoblju slabijeg lansiranja novih vodećih modela. Zemlje s razvijenim programima zamjene uređaja bit će u znatno boljem položaju da iskoriste tu priliku i zadrže više stope rasta sekundarnog tržišta tijekom ostatka godine. Potražnja i dalje znatno nadmašuje ponudu na globalnom sekundarnom tržištu. Programi otkupa starih uređaja, ponude za raniju nadogradnju i atraktivnije pogodnosti pri zamjeni uređaja bit će ključni za ostvarivanje punog potencijala rasta tržišta u 2026. i 2027. godini“, smatra Hatton.