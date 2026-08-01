Globalno tržište pametnih telefona palo 6 %

Globalno tržište pametnih telefona u drugom tromjesečju 2026. zabilježilo je pad isporuka od šest posto na godišnjoj razini

Mreža subota, 1. kolovoza 2026. u 20:45

Prema analizi Omdije, rast cijena memorijskih čipova i drugih ključnih komponenti promijenio je strategiju proizvođača, koji sada profitabilnost stavljaju ispred rasta prodajnih količina.

Prema najnovijim podacima analitičke kuće Omdia, u drugom tromjesečju 2026. globalno je isporučeno 272 milijuna pametnih telefona, što je šest posto manje nego godinu ranije. Pad dolazi nakon vrlo snažnog prvog kvartala, kada je potražnja bila potaknuta ranijim narudžbama, ali je ubrzo uslijedila korekcija tržišta.

Glavni razlog usporavanja je nastavak visokih cijena memorijskih čipova, koje su povećale proizvodne troškove, otežale opskrbu i prisilile proizvođače na više maloprodajne cijene te racionalizaciju ponude.

Samsung ostao vodeći

Samsung je zadržao vodeću poziciju na svjetskom tržištu s isporučenih 60,5 milijuna uređaja, što predstavlja rast od pet posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine i tržišni udio od 22 posto.

Analitičari ističu kako je Samsung imao važnu prednost zahvaljujući vlastitoj proizvodnji memorijskih čipova, što mu je omogućilo lakše upravljanje nestašicom komponenti od većine konkurenata. Dodatni poticaj prodaji donijelo je odgođeno predstavljanje serije Galaxy S26, koje je povećalo potražnju za premium modelima tijekom drugog tromjesečja.

Apple je ostvario najbolji drugi kvartal u svojoj povijesti. Isporuke su dosegnule 55,1 milijun iPhonea, što je čak 23 posto više nego godinu ranije, uz rekordni tržišni udio od 20 posto.

U Omdiji smatraju da su distributeri povećali zalihe osnovnog modela iPhonea 17 očekujući buduće poskupljenje uređaja i dolazak serije iPhone 18 po višim cijenama. Apple je zasad uglavnom zadržao postojeće cijene iPhonea, no povećanja cijena drugih proizvoda upućuju na mogućnost poskupljenja i njegovih pametnih telefona tijekom druge polovice godine.

Kineski proizvođači pod najvećim pritiskom

Najveći pad među vodećim proizvođačima zabilježio je Xiaomi, koji je ostao treći na tržištu s 31,2 milijuna isporučenih uređaja, ali uz pad od čak 26 posto na godišnjoj razini.

Razlog je velika izloženost segmentu jeftinijih uređaja. Više od polovice Xiaomijevih pametnih telefona prodaje se po cijeni nižoj od 200 američkih dolara, pa je rast cijena memorije posebno pogodio tržišta u razvoju u Aziji i Latinskoj Americi, gdje su kupci osjetljiviji na povećanje cijena.

OPPO, zajedno s brendovima Realme i OnePlus, zauzeo je četvrto mjesto s 28,4 milijuna isporuka, što predstavlja pad od 17 posto. Tvrtka je pritom smanjila broj modela u početnom segmentu kako bi povećala profitabilnost.

Peti je Vivo s 21,5 milijuna isporučenih uređaja, uz godišnji pad od 18 posto.

Industrija mijenja prioritete

Omdia ocjenjuje da je prva polovica 2026. označila početak strukturne promjene na tržištu pametnih telefona. Rast cijena memorije, prostora za pohranu i procesora natjerao je proizvođače da odustanu od strategije povećanja prodajnih količina te se usmjere na zaštitu profitnih marži i povećanje prosječne prodajne cijene uređaja.

To je dovelo do smanjenja ponude najjeftinijih modela i većeg fokusa na uređaje srednje i više klase, koji donose znatno veću zaradu.

Dodatni negativan utjecaj imala su i regionalna tržišta. Na Bliskom istoku isporuke su pale 18 posto zbog geopolitičkih napetosti koje su poremetile opskrbne lance, maloprodaju i potražnju. Omdia ipak procjenjuje da bi se taj dio tržišta mogao postupno stabilizirati tijekom druge polovice godine.

Više cijene nova norma

Analitičari smatraju da trenutačni rast cijena neće imati samo kratkoročni učinak. Potrošači se postupno navikavaju na skuplje uređaje, što proizvođačima omogućuje trajno povećanje prosječnih prodajnih cijena.

Takav razvoj događaja mogao bi dugoročno povećati profitabilnost industrije, čak i ako broj prodanih uređaja ostane manji nego prethodnih godina.

Oporavak nije na vidiku

Iako su se zalihe u prodajnim kanalima uglavnom normalizirale, Omdia ne očekuje brzi oporavak tržišta do kraja godine. Visoki troškovi komponenti i dalje će ograničavati ponudu i održavati više cijene uređaja.

Kako bi ublažili utjecaj poskupljenja na kupce, proizvođači će sve više nuditi obročnu otplatu, programe zamjene starih uređaja te pakete s dodatnim uslugama, čime nastoje povećati vrijednost svakog korisnika tijekom životnog ciklusa proizvoda.

Ako cijene memorijskih čipova ostanu visoke dulje od očekivanog ili globalni gospodarski uvjeti dodatno oslabe tijekom blagdanske prodajne sezone, tržište bi moglo završiti 2026. s još izraženijim padom isporuka, unatoč stabilnim prihodima vodećih proizvođača.

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