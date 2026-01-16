Globalne isporuke pametnih telefona u 2025. porasle su za 2%

Globalne isporuke pametnih telefona porasle su drugu godinu zaredom u 2025., rast je bio 2% u odnosu na prethodnu godinu, prema preliminarnim procjenama Market Monitora tvrtke Counterpoint Research

Tržište je održalo svoj zamah rasta tijekom prošle godine, prvenstveno potaknuto premiumizacijom olakšanom opcijama financiranja i učinkovitim marketingom te sve većim usvajanjem 5G uređaja na tržištima u razvoju.

U 2025. godini tržište pametnih telefona nastavilo je postupno se pomicati prema višim cjenovnim razredima, potaknuto prelaskom potrošača na premium uređaje. Istodobno, potražnja za 5G telefonima naglo je porasla u regijama u razvoju. Zabrinutost zbog carina potaknula je proizvođače da u prvoj polovici godine povećaju isporuke, ali kako je godina odmicala, utjecaj carina pokazao se blažim od očekivanog, obuzdavajući njihov utjecaj na količine u drugoj polovici godine. Tijekom cijele 2025. godine rast je ostao neravnomjeran među regijama. Tržišta poput Japana, Bliskog istoka i Afrike (MEA) te određenih dijelova Azijsko-pacifičke regije (APAC) nadoknadila su slabost na zrelim tržištima.

U četvrtom tromjesečju 2025. godine (Q4 2025) isporuke pametnih telefona završile su godinu skromno, s rastom od 1% u odnosu na prethodnu godinu zbog zaliha nakupljenih u prethodnim tromjesečjima. Apple je predvodio tromjesečje, s jednom četvrtinom globalnih isporuka, što je njegov najveći udio ikad, a slijedi ga Samsung sa 17%.

Tržišni udjeli

Apple je predvodio globalno tržište pametnih telefona u 2025. godini s 20% udjela i 10%-tnim rastom isporuka u odnosu na prethodnu godinu, što je najveći rast među pet vodećih marki. Appleov rast u 2025. potaknut je širenjem prisutnosti i rastućom potražnjom na tržištima u razvoju i srednje velikim tržištima, uz podršku jačeg miksa proizvoda. Serija iPhone 17 dobila je značajan zamah u četvrtom tromjesečju nakon uspješnog lansiranja, dok je iPhone 16 nastavio iznimno dobro poslovati u Japanu, Indiji i jugoistočnoj Aziji.

Samsung, s tržišnim udjelom od 19% i skromnim rastom isporuka od 5% u odnosu na prethodnu godinu, zauzeo je drugo mjesto u 2025. godini. Njegov rast potaknut je serijom Galaxy A, podržanom potražnjom srednjeg cjenovnog ranga, dok su serije Galaxy Fold7 i S25 poticale u premium segmentima, nadmašivši svoje prethodnike. Iako je Samsung pod pritiskom u Latinskoj Americi i zapadnoj Europi, njegov rast u 2025. godini potpomognut je snažnim zamahom u Japanu i održivim rastom na njegovim ključnim tržištima.

Xiaomi je zadržao treće mjesto s 13% tržišnog udjela, pokazujući stabilne rezultate. Vivo je zauzeo četvrto mjesto s rastom od 3% u odnosu na prethodnu godinu. OPPO je, s druge strane, pao za 4% u odnosu na prethodnu godinu zbog slabe potražnje i žestoke konkurencije na domaćem tržištu.

Izvan prvih pet, Nothing i Google su se dobro pokazali, zabilježivši rast od 31% odnosno 25% u odnosu na prethodnu godinu u 2025. godini.