Deutsche Telekom proširuje ponudu AI telefona u 9 europskih zemalja

Deutsche Telekomov brend Magenta Telekom nudit će svoj AI-Phone Pro od 14. listopada u devet europskih zemalja pod nazivom T-Phone 3 Pro

To je dio nastojanja Deutsche Telekoma da zamijeni pametne telefone i aplikacije funkcionalnostima pokretanim umjetnom inteligencijom, što je najavljeno na MWC-u 2024.

Pro model dolazi s Perplexity Assistantom i PicsArt-om integriranim u kameru. Pridružuje se dvama drugim uređajima s umjetnom inteligencijom koje nudi Magenta Telekom – AI-Phoneu i AI-Tabletu, oba lansirana u kolovozu – ali ima poboljšani hardver, više značajki i višu ekološku ocjenu.

Perplexity Assistant može „odgovarati na pitanja i pružati podršku u svakodnevnom životu – bilo kao osobni AI asistent, pronalazi ideje za recepte, priča priču za laku noć ili prevodi tekstove“, navodi se u priopćenju za medije. Također može prepoznati objekte ispred kamere i komunicirati sa sadržajem zaslona.

Telefon će biti dostupan u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj 14. listopada, a u Sjevernoj Makedoniji 20. i Crnoj Gori 23. listopada.