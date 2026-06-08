Apple snažno dominira mobilnim pregledavanjem interneta

Podaci StatCountera o globalnom tržišnom udjelu pametnih telefona za svibanj ove godine rangiraju devet najvećih proizvođača pametnih telefona prema udjelu u korištenju weba

Udjel u korištenju weba izražava se u postotku sesija pregledavanja interneta koje potječu s uređaja svakog od proizvođača. StatCounter mjeri web promet, a ne prodaju uređaja. Rezultat je specifičan i znakovit pregled toga tko u 2026. godini kontrolira najosobniji računalni uređaj na svijetu.

Korisnici iPhonea intenzivnije pregledavaju internet od prosječnog korisnika Androida, stvarajući više sesija preglednika po uređaju. Appleovih 31,95 % u tom skupu podataka odražava intenzitet korištenja i ponašanje premium korisnika jednako kao i tržišni udio. Kada je riječ o prodaji uređaja, Appleov globalni udio bliži je rasponu od 18 do 20 %.

Apple i prednost

Apple zauzima 31,95 %, što je gotovo dvostruko više od Samsungovih 18,84 %, udjela njegova najbližeg imenovanog konkurenta. Razlika između prvoga i drugoga mjesta veća je od ukupnog Samsungova udjela. Veća je i od udjela svih pet kineskih brendova zajedno. Veća je od udjela svakog drugog navedenog proizvođača u tablici.

Ta prednost postoji iz strukturnih razloga. Apple kontrolira i hardver i operativni sustav iOS, stvarajući zatvoreni ekosustav koji rezultira iznimno visokim zadržavanjem korisnika. Korisnici iPhonea više pregledavaju internet, provode više vremena u aplikacijama i generiraju više sljedivih aktivnosti preglednika nego korisnici Androida na globalnoj razini.

Appleove premium cijene ograničavaju te uređaje na korisnike s višim prihodima, koji su ujedno i intenzivniji korisnici interneta.

Kombinacija vezanosti uz ekosustav i demografske koncentracije stvara udio u korištenju weba koji dosljedno preuveličava Appleovu prednost u broju prodanih uređaja, a istodobno točno odražava njegovu dominaciju u najvrjednijem segmentu potrošačke tehnologije na svijetu.

Samsung između dviju sila

Samsung, s 18,84 %, jedini je neamerički i nekineski brend sa značajnom tržišnom prisutnošću te se natječe s Appleovim softverskim ekosustavom s jedne strane i kineskim proizvodnim obujmom s druge.

Pet kineskih proizvođača zajedno drži 25,61 % udjela: Xiaomi (8,84 %), Vivo (5,64 %), Oppo (5,64 %), Realme (3,83 %) i Huawei (1,66 %).

Ako se tomu doda i Motorola s 3,37 % (u vlasništvu kineskog Lenova), kinesko korporativno vlasništvo čini približno 28,98 % globalne upotrebe interneta na pametnim telefonima.

Huaweijev pad

Godine 2020. Huawei je bio drugi najveći svjetski proizvođač pametnih telefona prema broju isporuka, a u jednom je tromjesečju nakratko pretekao Samsung.

Tvrtka je gradila globalni 5G ekosustav, znatno ulagála u dizajn čipova putem svoje podružnice HiSilicon i pozicionirala se kao izazivač Appleu u premium segmentu.

Potom su američke kontrole izvoza, uvedene 2019. i proširene 2020. godine, isključile tvrtku iz Googleovih Android usluga, iz TSMC-ove proizvodnje čipova i iz lanca niza zapadnih dobavljača komponenti.

Šest godina poslije tvrtka, koja je bila na putu da postane lider na globalnom tržištu pametnih telefona, drži tek 1,66 % udjela u korištenju weba.

To je manje od Googleova Pixela s 2,69 % i tek djelić udjela konkurenata koji su 2020. bili znatno manji od Huaweija.