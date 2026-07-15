Google i Apple uklonili su milijune aplikacija u 2025. godini

Google i Apple korisnicima nude svoje platforme za distribuciju aplikacija – Google Play i App Store – na kojima milijarde ljudi svakodnevno otkrivaju i preuzimaju nove aplikacije. Međutim, preuzimanje aplikacije iz službenih trgovina ne jamči uvijek potpuno sigurno korisničko iskustvo.

Ključni nalazi

Kako bi istražio način na koji trgovine aplikacija rješavaju kršenja pravila i sigurnosne incidente, Surfshark je analizirao izvješća o transparentnosti obiju platformi.

Rezultati pokazuju da je tijekom 2025. godine s Google Playa i App Storea uklonjeno gotovo 2,2 milijuna aplikacija, odnosno u prosjeku oko 6.000 aplikacija dnevno. Dva najveća mobilna ekosustava pritom su zabilježila suprotne trendove.

Prema godišnjem izvješću o transparentnosti Google Playa, Google je uklonio više od dva milijuna aplikacija zbog kršenja pravila platforme, što je gotovo upola manje nego godinu ranije. Istodobno, Appleovo izvješće o transparentnosti pokazuje da se broj uklonjenih aplikacija više nego udvostručio te je dosegnuo gotovo 167.000, u usporedbi s nešto više od 82.500 u 2024. godini.

Razlozi uklanjanja

Prema podacima App Storea, glavni razlozi uklanjanja aplikacija bili su prijevare, koje su činile 54 % svih slučajeva, te kontinuirani program uklanjanja zastarjelih aplikacija, odgovoran za 43 % uklanjanja.

Aplikacije uklonjene zbog prijevara najčešće su bile povezane s razvojnim programerima iz Kine (13 %), Pakistana (11 %), Sjedinjenih Američkih Država (11 %), Turske (11 %) i Vijetnama (8 %), što potvrđuje izraženu koncentraciju takvih slučajeva u azijskoj regiji, slično trendu zabilježenom i prethodne godine.

Godišnje izvješće o transparentnosti Google Playa navodi da su kršenja pravila o zaštiti podataka i privatnosti bila vodeći razlog uklanjanja aplikacija te su činila 44 % svih slučajeva. Slijede sadržaji, roba i usluge koji ne ispunjavaju uvjete za distribuciju putem Google Playa (35 %), kršenja pravila o korisničkim podacima (13 %) te prijevare (5 %).

Kako bi dodatno zaštitio korisnike, sustav Google Play Protect tijekom 2025. godine blokirao je 266 milijuna rizičnih pokušaja instalacije aplikacija te zaštitio korisnike od oko 872.000 visokorizičnih aplikacija.

Prije objave na bilo kojoj platformi aplikacije moraju proći postupak pregleda. Tijekom 2025. godine Apple je odbio 23 % prijava za App Store, dok je stopa odbijanja na Google Playu iznosila 8 %, odnosno gotovo tri puta manje. Drugim riječima, devet od deset prijavljenih aplikacija uspješno je prošlo Googleov postupak odobravanja.

Uklanjanje računa razvojnih programera

Osim uklanjanja pojedinačnih aplikacija, obje platforme redovito ukidaju i račune razvojnih programera koji krše pravila korištenja.

Tijekom 2025. godine Apple je ukinuo više od 193.000 računa razvojnih programera, što predstavlja rast od 32 % u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno je Google zabilježio pad broja zatvorenih računa od 19 %, pa je ukinuo približno 126.000 računa razvojnih programera.

Zanimljiv je i trend vraćanja prethodno ukinutih računa. Google je tijekom 2025. godine ponovno aktivirao više od 12.500 računa, što je više od osam puta više nego 2024. godine, kada ih je vraćeno oko 1.500. Apple je pak ponovno aktivirao gotovo 500 računa razvojnih programera, više nego dvostruko u odnosu na 225 računa vraćenih godinu dana ranije.