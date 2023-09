Nakon pet godina od pokretanja prvih komercijalnih 5G mreža jedna od globalnih analitičkih tvrtki koje prate implementaciju telekomunikacijskih tehnologija Opensignal po prvi put je analizirala dosege jedne od ključnih frekvencija za novu generaciju telekomunikacijske tehnologije – visoke frekvencije, odnosno milimetarski val (mmWave). Premda sve analize pokazuju da se 5G implementira brže od svih dosadašnjih generacija telekomunikacijskih tehnologija i ima najbrži rast korisnika često se zanemaruje kako je ukupna implementacija u najvećoj mjeri zasnovana na 4G jezgri mreže, odnosno na onome što se zone nesamostalni 5G (5G non stand alone, 5G NSA). Naime, vrlo je mali udio implementiranih 5G jezgri mreže, odnosno takozvanih samostalnih 5G mreža (5G stand alone, 5G SA). 5G kao tehnologija znatno je složeniji od svih ranijih telekomunikacijskih tehnologija jer bi trebao usklađivati mogućnosti različitih frekvencijskih opsega od niskih preko srednjih do visokih. Svaki od tih opsega ima svoje karakteristike dosega i brzina širenja, a visoki frekvencijski opseg ili milimetaraski val (mmWave) je onaj koji bi trebao ostvarivati ključne gigabitne brzine, odnosno brzine od 1Gb/s i više.

No, kao i implementacija mreža s 5G jezgrom tako je usporeno, zbog tehničkih problema, i korištenje visokih frekvencija u 5G mrežama. Problem je što radiosignale visoke frekvencije onemogućuju i najmanje fizičke prepreke poput, a primjer, prozorskog stakla ili čak i krošnje drveća.

Opensignal je analizirao u postojećoj primjeni koristi i prednosti koje operateri postižu koristeći visoke frekvencije. Opći je zaključak da mmWave frekvencijski opseg uz sve svoje tehničke nedostatke pozitivno doprinosi korisničkom iskustvu.

Tako su koristeći visoke frekvencije, korisnici u Australiji, Japanu i SAD-u imali puno veće prosječne brzine s mmWaveom nego s ukupnim 5G-om, odnos s 5G-om u srednjem i niskom frekvencijskom opsegu. Naravno, imali su i bolji video streaming i iskustvo igranja za više igrača. Suprotno operaterima u tim zemljama operateri u Južnoj Koreji odbili su licence za visoki frekvencijski opseg pa im iz Opensignala preporučuju da bi morali vratiti svoje licence za mmWave spektar tako da korisnicima omoguće prednosti koje taj opseg donosi. Visoki spektar je nedavno postavljen na ponovnu dražbu u Koreji.

Prema mišljenju analitičara Opensignala Južna Koreja upravo zbog nekorištenja mmWavea zaostaje u pojedinim mjerilima 5G mreža u svijetu. Tako je, na primjer, u 5G Games Experience, Singapur je na vrhu globalne ljestvice s ocjenom 93,9 na ljestvici od 100 bodova, a slijede ga Hong Kong (91) i Češka (90,1). Južna Koreja je tek na 8. mjestu. Kada se usporede tri tržišta sa značajnom dostupnošću mmWave opsega – Australija, Japan i SAD – korisnici su dobili bolje brzine za online igranje više igrača za 7%, 6% odnosno 12% u odnosu na rezultate u srednjem i niskom frekvencijskom opsegu.

Kao i kod 5G Games Experience, Južna Koreja također nije među najboljim tržištima za 5G Video Experience. Globalni 5G lideri su Slovenija (78,3), Singapur (78) i Austrija (77,9). Južna Koreja nalazi se na niskom 37. mjestu od 56 tržišta na kojima je Opensignal analizirao 5G Video Experience. Ipak, na ta tri tržišta s implementacijom mmWavea, korisničko iskustvo mobilnog video streaminga je 7%, 3% i 11% bolje s mmWave 5G nego s ukupnim 5G.

Brzine su puno veće i s mmWave 5G. Prosječna brzina preuzimanja je između 1,6 i 3,6 puta veća s mmWaveom, a brzina prijenosa također se poboljšava između 1,7 puta i 2,4 puta.

No, upozoravaju iz Opensignala, mmWave nije rješenje za sve nedorečenosti 5G-a jer je vrijeme koje korisnici provode povezani s mmWaveom kratko te je vrijedan za sada samo kao dodatak srednjim i niskim frekvencijskim opsezima.

