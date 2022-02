Prema podacima Međunarodnog Monetarnog Fonda MMF (International Monetary Finds IMF), skoro 100 zemalja aktivno procjenjuje uvođenje nacionalne digitalne valute središnje banke (central bank digital currency CBDC), a neke od tih zemalja su ih već počele uvoditi.

Što su digitalne valute središnje banke?

CBDC je u biti elektronička gotovina. Poput tradicionalnih fiat valuta, daje vlasnicima izravna potraživanja od središnje banke i omogućuje tvrtkama i pojedincima da vrše elektronička plaćanja i prijenose.

Isključuje posrednike u financijskim transakcijama – prvenstveno banke – i omogućuje da transakcije putuju izravno od osobe do osobe ili kupca do dobavljača. To pomaže u uklanjanju rizika za potrošača, kao što je kolaps poslovne banke, te stvara izravnu vezu između potrošača i središnje banke.

Decentralizacija ne odgovara vladama

Poticaj stvaranju CBDC-a dolazi od kriptovaluta poput bitcoina ili ethereuma. Međutim, postoje razlike. Kripto je neregulirano i decentralizirano. Oni su promjenjivi jer se njihova vrijednost temelji na investitorima, upotrebi i špekulacijama. Ta volatilnost se može vidjeti u kolebanjima vrijednosti bitcoina tijekom posljednjih 12 mjeseci. Vrijednost CBDC-a vezana je za valutu zemlje i dizajnirani su da budu stabilniji i sigurniji. Naime, prodor kriptovaluta u platne transakcije doveo je središnje banke do straha od

gubitka kontrole nad opskrbom novca i platnim sustavima. Širenje oblika plaćanja koje ne nadzire nijedno središnje ili javno tijelo moglo bi istisnuti središnje banke iz ponudu novca i kontrole ekonomske stabilnosti, a to nijedna vlada ne želi.

Umrežene elektroničke resurse koriste i kripto i CBDC-ovi za stvaranje, praćenje i provjeru transakcija. Međutim, za razliku od decentraliziranih kriptovaluta CBDC-ovi imaju središnju bazu podataka koju kontrolira središnja banka koja izdaje jedinstveni serijski broj svakom izdanom ‘e-kovanicu’ kao način da ga identificira.

Odabrani primjeri CBDC-a

Razvijene zemlje

Kanada

Banka Kanade poduzela je razne eksperimente s partnerima iz privatnog sektora, ali će zahtijevati više testiranja prije nego što se odluči za model za CBDC.

Europska središnja banka (ECB)

U listopadu 2021. godine ECB je započela dvogodišnju istragu o tome kako bi digitalni euro mogao izgledati. Istraga je usmjerena na to kako bi se digitalni euro mogao osmisliti i distribuirati trgovcima na malo i javnosti, kao i na utjecaj koji bi imao na tržište i promjene europskog zakonodavstva koje bi mogle biti potrebne. Odluka o stvaranju digitalnog eura temeljit će se na istrazi

Japan

U travnju 2021. godine Banka Japana pokrenula je eksperimente, koji će se nastaviti do ožujka 2022. godine, kako bi proučila izvedivost izdavanja vlastite digitalne valute.

Norveška

Nakon četiri godine istraživanja, u travnju 2021. godine norveška središnja banka – Norges Bank – objavila je da planira započeti testiranje tehničkih rješenja za CBDC u sljedeće dvije godine.

Švedska

Švedska središnja banka, Riksbank, počela je istraživati ​​potencijalno stvaranje e-krone 2017. godine. Riksbank je pokrenula pilot 2020. godine, fokusiran na simulacije unutar Riksbanke. Druga faza pilot projekta, pokrenuta 2021. godine, također se proširuje i uključuje transakcije sa stranama izvan središnje banke, uključujući poslovne banke

Švicarska

Središnja banka Švicarske (Swiss National Bank) uspješno je testirala digitalnu verziju švicarskog franka za obavljanje real time transakcija na glavnoj burzi u zemlji. U lipnju 2021. godine Švicarska narodna banka i Banka Francuske pokrenule su probno ispitivanje prekograničnih veleprodajnih plaćanja središnje banke u digitalnoj valuti. U siječnju 2022. godine banka je uspješno pilotirala transakcije s poslovnim bankama koristeći digitalnu valutu.

Velika Britanija

U travnju 2021. godine Bank of England i HM Treasury najavili su zajedničko stvaranje Radne skupine za digitalnu valutu središnje banke (CBDC) za koordinaciju istraživanja potencijalnog CBDC-a. Vlada Velike Britanije i Bank of England još nisu donijele odluku hoće li uvesti CBDC.

SAD

Federalne rezerve SAD-a (Fed) nemaju stav o uvođenju CBDC-a. Međutim, Fed provodi istraživanje od 2020.godine s Massachusetts Institute of Technology kako bi postavio tehničke temelje za potencijalno stvaranje CBDC-a.

Zemlje u razvoju

Bahami

Bahami su lansirali Sand Dollar za svoje stanovnike u listopadu 2020. godine. Sand Dollar digitalna je verzija bahamskog dolara i izdaje ga Centralna banka Bahama putem ovlaštenih financijskih institucija. Stanovnici mogu koristiti digitalnu valutu putem aplikacija za mobilne telefone ili korištenjem fizičke platne kartice za pristup digitalnom novčaniku. Sand Dollar je podržan deviznim rezervama središnje banke i ograničen je na domaću upotrebu.

Brazil

Središnja banka Brazila najavila je 2020. godine planove za pokretanje digitalne valute do 2022. godine. Središnja banka je 2021. godine odgodila pokretanje za dvije do tri godine

Kina

Kineska središnja banka – Narodna banka Kine (PBOC) bila je predvodnica razvoja CBDC-a. 2014. godine formiran je istraživački tim o digitalnoj verziji juana. PBOC je od tada podnio desetke patenata vezanih za svoju digitalnu valutu i pokrenuo pilote u više gradova i gospodarskih regija. Kineski projekt digitalne valute u početku bi trebao biti fokusiran na domaće, ali PBOC testira i prekogranične transakcije. Iako službeni datum pokretanja nije objavljen, otprilike jedna petina kineskog stanovništva instalirala je digitalni novčanik u juanima središnje banke

Istočnokaripska valutna unija

Istočnokaripska središnja banka (EECB) pokrenula je pilot program DCash u ožujku 2021. godine. DCash izdaje EECB, a distribuiraju ga licencirane bankovne i nebankovne financijske institucije u četiri pilot zemlje (Saint Christopher [St. Kitts] i Nevis, Antigva i Barbuda , Grenada i Sveta Lucija). Potrošači i tvrtke mogu koristiti aplikaciju na pametnim uređajima za obavljanje financijskih transakcija. DCash se ne može koristiti za transakcije izvan Eastern Caribbean Currency Union (ECCU).

Maršalski otoci

Zakonodavno tijelo Maršalskih otoka donijelo je zakon 2018. godine kojim se nova digitalna valuta temeljena na blockchainu, nazvana Marshallese sovereign ili SOV, zakonito sredstvo plaćanja. Nova vlada sastavljena u siječnju 2020. godine opreznije pristupa SOV-u, a Skupština države razmatra ukidanje Zakona o SOV-u iz 2018. godine. Međutim, web stranica SOV-a i dalje omogućuje zainteresiranim investitorima da se predregistriraju za prvo javno izdavanje SOV-a (nije naveden datum planiranog izdavanja).

Turska

Središnja banka Turske nije donijela konačnu odluku u vezi s izdavanjem digitalne valute, ali očekuje da će izvijestiti rezultate pilot studija 2022. godine. Središnja banka je potpisala sporazume s raznim domaćim tvrtkama za formiranje platforme za suradnju u digitalnoj turskoj liri

Rusija

Središnja banka Rusije objavila je savjetodavni dokument o digitalnoj rublji u listopadu 2021. i 2022. godine pokrenula pilot-projekt digitalne valute s nekoliko domaćih banaka.

Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE)

Središnje banke Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata surađuju na zajedničkoj digitalnoj valuti Aber za međubankovni prijenos novca. Središnje banke nastavljaju istraživati ​​i usavršavati valutu.

Ukrajina

Narodna banka Ukrajine pilotirala je digitalnu valutu — e-grivniju — u prosincu 2018. godine, s oko 5.500 tokena. Projekt je uključivao testiranje distribuiranih knjiga, formuliranje privremenog okvira i propisa, uspostavljanje privremenog računovodstvenog modela i proučavanje različitih utjecaja. Središnja banka razmatra kako tehnički unaprijediti lansiranje u cijeloj zemlji

Venezuela

Venezuela je 2018. godine pokrenula digitalnu valutu – petro – koja je navodno podržana rezervama nafte, prirodnog plina i minerala i kojom se upravlja pomoću blockchain tehnologije. Petro nije prihvaćen za opću upotrebu, a malo je dokaza da je to funkcionalna ili operativna digitalna valuta (naslovna ilustracija Flickr)

