Kada sam čuo prvu najavu deset mjera za pomoć gospodarstvu, moja prva reakcija je bio sljedeći komentar na fejsu: „Ovo na žalost nisu mjere, ovo se mogu nazvati nemjere za pomoć gospodarstvu, ili možda bolje mjere za zabijanje zadnjeg čavla u lijes gospodarstva u Hrvatskoj. Dok druge države donose konkretne mjere, ovo izgleda kao da se djeca pikulaju. Vjerujem da će ministar Marić imati više razumijevanja za ozbiljnost situacije i krize pred kojom se hrvatsko gospodarstvo nalazi, te da će još tijekom ovog tjedna donijeti mjere o kojima se govori po medijima, uključujući odgodu plaćanja poreza na dohodak, poreza na dobit i doprinosa, te odgodu plaćanja kreditnih obveza. Vrlo vjerojatno će u slučaju nastavka krize biti potrebno dio tih obveza i trajno otpisati za industrije koje će biti najviše pogođene krizom.“

I naravno, nisam bio u pravu – umjesto deset besmislenih mjera, dobili smo preko šezdeset besmislenih mjera! Nema smisla u ovom tekstu ponavljati ono što su drugi poduzetnici komentirali o mjerama, ali ovo izgleda kao da su Vili Beroš i Alemka Markotić po koronavirusu udarili terapiju mlakim čajem od kamilice i C vitaminom.

Među objavljenim nemjerama su povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza, uspostavljanje novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva, beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, povećanje sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i akvakulture i razne druge fantastične nemjere koje će zasigurno spasiti gospodarstvo u vrijeme krize.

Ipak, postoje i tri mjere koje će imati barem nekakav pozitivan utjecaj – jedna je moratorij na otplaćivanje rata kredita, druga je odgoda plaćanja poreza i doprinosa, a treća je financiranje 100% troška neto minimalne plaće u naredna tri mjeseca za tvrtke koje su direktno ugrožene (procjena je da se radi o oko 400.000 radnih mjesta).

Prave i učinkovite mjere za minimalno sljedeća tri mjeseca morale bi uključivati plaćanje PDV-a po naplati potraživanja, ukidanje naplate akontacije poreza na dobit, ukidanje svih parafiskalnih nameta, komunalnih naknada i tzv. članarina, ukidanje prireza, te pravo za sve tvrtke da u navedenom periodu nemaju obveze za poreze na dohodak i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Da, to će imati posljedice na punjenje proračuna, ali te posljedice se mogu vrlo lako izračunati. Ako se prihodi proračuna smanje npr. 10% to će biti daleko manje od onoga što će morati podnijeti mnoge tvrtke u raznim granama industrije. Na žalost, za takve konkretne i odlučne mjere koje bi zaista zaštitile gospodarstvo nema dovoljno političke hrabrosti i pragmatičnosti, kao što ih nije bilo za provođenje bilo kakvih radikalnijih reformi u pred-korona godinama. Posljedica ovakvog pristupa će biti val otpuštanja, zatvaranja malih i srednjih poduzeća i nastavak iseljavanja u zemlje koje će se brže početi oporavljati od ove krize.

S obzirom na kreativnost hrvatskih „kontroverznih poduzetnika“ ono što možemo očekivati s ovakvim mjerama je i novi val inovativnosti u načinima kako smuljati u ovo vrijeme krize. U ovom području očekujem inovativne primjere od kojih će se nam svima vilice otegnuti do poda. Preprodaja zaštitnih maski i slične nepodopštine su tek početak.

Hrvatska IT industrija je barem na kratki rok relativno otporna na ovu krizu, prvenstveno dio koji je izvozno orijentiran, dugoročni projekti se nastavljaju u režimu rada od kuće. Posljedice će se početi osjećati s nekoliko mjeseci odmaka, jer će korisnici koji će osjećati posljedice ove krize vjerojatno neke nove IT projekte otkazati ili odgoditi, a mogući su i problemi s naplatom potraživanja. U ovoj a i vjerojatno sljedećoj godini se sigurno može očekivati pad prihoda i zaustavljanje rasta IT industrije.

U svakom slučaju, efekti ovog globalnog lockdowna se s velikom vjerojatnošću mogu pretočiti u novu globalnu krizu, čije razmjere je teško predvidjeti. Pravovremena i odlučna politička podrška krhkom hrvatskom gospodarstvu u ovoj prijetećoj situaciji je kritična za opstanak i napredak, ali ona je za sada na žalost izostala. Možemo se samo nadati i vjerovati da će uskoro, što bi značilo u sljedećih tjedan do dva, Vlada izaći sa sljedećim, puno konkretnijim i efikasnijim setom mjera za pomoć gospodarstvu.

