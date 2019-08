Sazviježđa malih satelita u idućih 25 godina zamijeniti će velike satelite koji koštaju više milijardi američkih dolara. Tehnički je problem što mali sateliti sada moraju koristiti lansere velikih sustava za koje je rezervacija potrebna godinama unaprijed. Europska unija ulaže značajna sredstva za razvoj lansirnog sustava za male satelite.

Razvoj projekta SMILE

Tehnologija satelita posljednjih je godina doživjela značajnu transformaciju, velike i skupe satelitske sustave za istraživačke i komunikacijske svrhe sve više zamjenjuju mali sustavi težine do 100 kg, puno jeftinije od velikih satelita, usto značajno je jeftinije i lakše njihovo lansiranje u orbitu i mnogo brže rasporede lansiranja.

Četrnaest organizacija iz osam europskih zemalja (Nizozemska, Norveška, Njemačka, Danska, Rumunjska, Grčka, Belgija, Španjolska) udružilo je snage kroz projekt SMILE (SMall Innovative Launcher for Europe) kako bi osiguralo neovisan pristup Europi svemiru za male satelite. Projekt SMILE koji financira EU razvio je i eksperimentalno potvrdio potrebne tehnologije za ekonomična rješenja lansiranja malih satelita potpomognuta konceptualnim postrojenjem u svemirskom centru Andøya u Norveškoj.

„Preko 500 malih satelita već je u orbiti, većina su CubeSats tehnologije i težine od 1 do 5 kg​​. U tijeku razvoj naprednijih i učinkovitijih malih satelita težine od 10 do 50 kg. Već 50-100 tvrtki lansira male satelite, a tržište će dalje rapidno rasti. U sljedećih 6 godina predviđa se kako će biti lansirano više od 3.000 manjih satelita. Do 2030. godine predviđa se da će nove konstelacijske instalacije i zamjenske misije stvoriti potražnju za gotovo 12.000 malih satelita. Tržište će vrijediti više od 69 milijardi američkih dolara sa značajnim očekivanim daljnjim rastom“, rekao je koordinator projekta SMILE Leo Timmermans.

Projektom SMILE Europska unija želi osposobiti svoja dva lansirna centra Ariane6 i Vega C za lansiranja manjih satelita do 150 kg.

Projekt SMILE trebao bi definirati pouzdan, pristupačan, brz i lako dostupan suatav lansiranja manjih satelita, za početak do 50 kg. Time bi se zadovoljile potrebe europske svemirske zajednice (RTD) ali i zadovoljila komercijalna potražnja za lansiranjem manjih satelita unutar preferiranog vremenskog razdoblja.

Projekt SMILE se fokusira na istraživanje i inovacije kako bi se dobila europska rješenja koja omogućuju razvoj i realizaciju takvog sustava lansiranja. Glavni ciljevi su:

razviti koncept inovativnog i isplativog europskog sustava lansiranja malih satelita (ciljna cijena ispod 50.000 eura/kg)

osmisliti europsko prizemno postrojenje za sustave lansiranja

povećati razinu tehnološke spremnosti nekoliko kritičnih tehnologija potrebnih za takva lansiranja, uključujući razvoj i demonstraciju prototipova sastavnih dijelova

izraditi plan koji definira razvojni plan sustava za lansiranje iz tehničke operativne i ekonomske perspektive

Kroz SMILE uspostavljen je program multidisciplinarnog paralelnog inženjerskog dizajna i optimizacijskog pristupa lansiranju manjih satelita. Cjelokupni proces dizajna i razvoja obuhvaća napredak tehnologije i procesa usmjerenih na smanjenje troškova, poput serijske proizvodnje, ponovne upotrebe i primjenjivosti europskih industrijskih proizvoda.

Jedina europska svemirska luka je Središnji prostorni Gyanais u Kourou u Francuskoj Gvajani. Usluge koje se nude tamo, međutim, nisu prikladne za male satelite kojima je potreban keraći rok za lansiranje. Alternativa je svemirski centar Andøya (Andøya Space Centre ASC) na sjeveru Norveške, koji se sada koristi za sondiranje raketa.

Pikosateliti i nanosateliti

Razvoj satelita, prije svega zbog njihovih elektroničkih dijelova, može se usporediti s razvojem mobitela. Konvencionalni sateliti koji se koriste za komunikaciju, navigaciju ili istraživanje uglavnom su ogromni, težine između 100 i 500 kg. Znanstvena zajednica, male tvrtke pa i NASA razvili su i grade male satelite, neki od njih imaju manje od jednog kilograma (picosatellites) ili do 10 kilograma (nanosatellites). Oni su minijaturne verzije ranijih modela a sadrže iste komponente, bateriju, orbitalni sustav kontrole i pozicioniranja, radio komunikacijske sustave i analitičke instrumente.

Prrvi pikosatelit razvijen je na američkom sveučilištu Stanford. Aerospace Corporation pokrenuo je razvoj pikosatelita kao dio misije kako bi pokazao izvedivost izgradnje malih satelita koji komuniciraju jedni s drugima.

Šest godina kasnije, CubeSats postali su svjetski standard za male satelite. Oni se koriste za istraživanja okoliša i temeljnih istraživanja biologije do testiranja novih sustava svemirskih letjelica…

Više od 60 sveučilišta i srednjih škola dio je CubeSat projekta koji se temelji na tvrtki Cal Poly. Nacionalna zaklada za znanost i Američko ratno zrakoplovstvo imaju programe koji financiraju CubeSats za atmosfersko i prostorno istraživanje vremena. Aerospace tvrtke kao što su Lockheed Martin i Boeing također su izgradili i letjeli CubeSats.

Podijeli: