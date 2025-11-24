Microsoft ove godine neće objaviti izvješće o raznolikosti i uključivosti

Microsoft neće objaviti izvješće o raznolikosti i uključivosti za 2025. godinu kao što je to činio svake godine od 2019. godine. Izvješće je prethodnih godina bilo objavljeno u razdoblju od listopada do početka studenog.



"Ove godine ne radimo tradicionalno izvješće jer smo evoluirali dalje od toga do formata koji su dinamičniji i pristupačniji - priče, videozapisi i uvidi koji pokazuju uključivost u akciji. Naša misija i predanost našoj kulturi i vrijednostima ostaju nepromijenjeni: osnaživanje svake osobe i organizacije da postignu više", naveo je glavni direktor za komunikacije Microsofta Frank Shaw u izjavi. Microsoft u dva izvješća dioničarima za 2025. nije spomenuo ništa o svojim programima raznolikosti.



Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa jasno je dala do znanja kako je protiv vladinih i korporativnih programa raznolikosti, jednakosti i uključivosti. Trump je potpisao izvršne naredbe kojima se nalaže vladinim agencijama povlačenje takvih inicijativa i potaknuo privatni sektor na povlačenje sličnih poteza.



Meta Platforms je navodno ranije ove godine okončao programe te vrste, a ni Google više neće postavljati takve ciljeve zapošljavanja kako bi poboljšao "raznolikost" u svojoj radnoj snazi.