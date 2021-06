Networking industrija godinama je razvijala nove protokole i standarde kako bi riješila uočene probleme u funkcioniranju lokalnih i pristupnih mreža. Razvojem tehnologije, rasla je i razina kompleksnosti koja je zahtijevala dedicirane osobe ili cijele timove za održavanje mrežnih okruženja. To je stvorilo izazov malim i srednjim poduzećima koji si to nisu mogli priuštiti, a nisu imali ni dovoljno znanja. Izazov je većinom riješen na dva načina; 1) kupovanjem neadekvatne opreme radi nedostatka, 2) kupovanjem napredne opreme, ali bez postignutih željenih rezultata, jer ta oprema zahtijeva i posvećeni tim i kritično znanje.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Dodatno, ozbiljni proizvođači opreme u prvom planu nisu nudili rješavanje navedenih izazova, već brojne funkcionalnosti proizvoda. Zbog toga nije postojala povratna informacija koje funkcije korisnici zaista trebaju i koriste, a koje su nepotrebne.

Tu se rodila ideja upravljanja mrežnom opremom iz cloud okruženja, kako bi pojednostavili konfiguracijske aktivnosti, ali i podršku korisnicima koji su zaduženi za cijeli niz sustava, i nemaju vremena baviti se mrežnim tehnologijama. Meraki je predvodnik u cloud management sustavima, koji je počeo razvoj svog rješenja s naglaskom na bežične pristupne mreže. Danas on pruža jedinstveno sučelje za upravljanje sigurnosnim komponentama, LAN preklopnicima, Wi-Fi infrastrukturom, ali i sustavima videonadzora, senzorima i MDM sustavom na krajnjim računalima.

Bežične pristupne točke za različite potrebe

Prilikom kupnje važno je odabrati jedan od modela iz bogate ponude bežičnih pristupnih točaka, gdje birate osnovne značajke uređaja prema svojim potrebama. Moguće je kombinirati različite modele, no preporuka je (kao i kod svake druge implementacije bežične mreže) da ne kombinirate različite generacije Wi-Fi opreme, jer to negativno utječe na izračune automatskog sustava regulacije snage signala te odabira kanala.

Model Osnovne karakteristike Za koga je preporučeno MR20 2×2 SS Wi-Fi5 Najjeftinije rješenje za manje, ne tako zahtjevne korisnike MR30H 2×2 SS Wi-Fi5 + Integrirani 4-portni Switch Idealno rješenje za hotelske sobe MR36 2×2 Wi-Fi6 Jeftino rješenje za većinu korisnika koji traže dobar Wi-Fi 6 AP MR44 2×2 na 2.4 GHz i 4×4 na 5 Ghz Jeftino rješenje za konferencijske dvorane, gdje očekujete veću gustoću korisnika MR46 MR56 8×8 Wi-Fi6 Enterprise klasa rješenja za Wi-Fi 6 za izuzetno veliku gustoću korisnika

Uz svaku bežičnu pristupnu točku potrebno je uzeti licencu koja uključuje sustav za upravljanje i nadzor, tehničku podršku i nadogradnju, sa svim novim funkcionalnostima sustava u licenciranom razdoblju. Licence je moguće uzimati za svaki uređaj odvojeno, ili napraviti poravnavanje licenci na isti datum u budućnosti. Preporučujemo višegodišnje licence, gdje se, osim uštede, može planirati i TCO računica, kako biste točno znali koliko će vas koštati eksploatacija takvog sustava. Za razliku od brojnih drugih sustava dostupnih na tržištu, Meraki nema dodatnih skrivenih troškova. Navedena licenca uključuje sve što vam može trebati, uključujući i zamjenu uređaja u slučaju njegova kvara.

Meraki, osim brzog i intuitivnog učenja sustava te besprijekornog funkcioniranja bežične mreže, nudi i niz dodatnih alata koji su uključeni u sustav i osiguravaju bezbrižno korištenje i pojednostavljen rad za administratora:

AirMarshal sustav učinkovito detektira sve nepoznate Wi-Fi bežične pristupne točke u okolici te osigurava WIPS funkcionalnost u osnovnom paketu. Svi Meraki AP-ovi, počevši od MR36 naviše, imaju integriran treći radiomodul zadužen za sigurnost i kontinuirano skeniranje bežičnog spektra. Sve to bez prekida posluživanja klijenata pa nijedna prijetnja ne prolazi neuočena.

sustav učinkovito detektira sve nepoznate Wi-Fi bežične pristupne točke u okolici te osigurava WIPS funkcionalnost u osnovnom paketu. Svi Meraki AP-ovi, počevši od MR36 naviše, imaju integriran treći radiomodul zadužen za sigurnost i kontinuirano skeniranje bežičnog spektra. Sve to bez prekida posluživanja klijenata pa nijedna prijetnja ne prolazi neuočena. Wireless Health sustav omogućuje detekciju problema u radu bežičnih uređaja, bilo da se radi o problemu pratećih DNS ili DHCP servisa, ili o problemu vezanom uz pojedini tip uređaja ili snagu signala.

omogućuje detekciju problema u radu bežičnih uređaja, bilo da se radi o problemu pratećih DNS ili DHCP servisa, ili o problemu vezanom uz pojedini tip uređaja ili snagu signala. Location Heathmap koristan je alat koji prati kretanje i gustoću korisnika bežične mreže tijekom vremena.

koristan je alat koji prati kretanje i gustoću korisnika bežične mreže tijekom vremena. RF Spectrum daje informaciju o opterećenju RF spektra te informaciju o pojedinom AP-u koji kanal trenutačno koristi (2,4 GHz ili 5 GHz).

Uz sve navedene alate, tu je i prikaz topologije, koji prikazuje kompletnu mrežu te prikaz svih klijenata s pripadajućim statistikama, od korištenja pojedinih aplikacija, do ukupnih statistika prometa. Punu ljepotu sustav dobiva ako ga proširite ostalim Merakijevim proizvodima, a nama omiljeni je Meraki MDM sustav – Systems Manager, koji daje uvid u stanje svakog klijenta, olakšavajući pregled administratoru.

Osnovna prednost koju Meraki Cloud Management sustav donosi u IT okruženja – jednostavnost su i automatsko postavljanje sustava na niz preporučenih postavki. Također, sustav je građen tako da dobro skalira prema malim lokacijama s jednim ili dva uređaja, kao i do nekoliko tisuća uređaja u većim organizacijama. U Hrvatskoj, osim nekoliko najvećih sustava koji traže segmentaciju mreže u više virtualnih instanci – (VRF – Virtual routing and forwarding), svi ostali sigurno će pronaći pouzdanog partnera za izgradnju sigurne i pouzdane mreže u Meraki rješenju. Ako ste zainteresirani, možete naručiti aranžman “probaj i kupi”, koji vam omogućuje da isprobate sve što vas zanima u vlastitom okruženju

Za više informacija javite se:

Comtel Corp. d.o.o.

Riječka 10, 10000 Zagreb

tel.: 01/3863-200

e-mail: prodaja@comtel.hr

Podijeli: