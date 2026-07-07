Globalni prihod od DRAM-a porastao je na gotovo 100 mlrd. USD

Globalni prihod od DRAM-a porastao je za 80 % u prvom tromjesečju 2026. godine (Q1 2026.) u odnosu na prethodno tromjesečje te dosegnuo rekordnu razinu

Rast je potaknut dosad nezabilježenom potražnjom i rekordno visokim cijenama memorije. Memorija velike propusnosti (HBM) te sve veća zastupljenost LPDDR5 memorije u infrastrukturi podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju također su odigrale ključnu ulogu u poticanju rasta.

Samsung je tijekom tromjesečja držao 38 % tržišnog udjela, povećavši svoju prednost pred SK Hynixom. Ta su se dva proizvođača prošle godine tijesno natjecala za vodeću poziciju prema prihodima od DRAM-a, prije nego što je Samsung ponovno preuzeo vodstvo u četvrtom tromjesečju 2025. godine.

Micron je u prvom tromjesečju 2026. zadržao stabilan tržišni udio.