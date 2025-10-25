Botoks pomaže pri smanjenju boli nakon amputacije

Tim sa Sveučilišta Northwestern u Sjedinjenim Državama, zajedno s ukrajinskim liječnicima, proveo je studiju na 160 ratnih amputiraca s fantomskim bolovima u udovima.



Injekcije botoksa u bolne ostatke udova i oko živčanih završetaka (neuroma) bile su učinkovite u pružanju kratkoročnog olakšanja do tri mjeseca zahvaljujući tome što blokiraju živčane signale.



Fantomska bol u udovima je osjećaj boli koji potječe od nedostatka uda. Pogađa većinu amputiraca i ozbiljno utječe na njihovu kvalitetu života i sposobnost korištenja protetike. Zbog rata je u Ukrajini više od 100 tisuća vojnika i civila izgubilo udove od 2022. godine.



Studija je uključivala sudionike s amputacijom iz dviju ukrajinskih bolnica: First Medical Union of Lviv i Ivano-Frankivsk Regional Hospital. Sudjelovale su dvije skupine amputiraca: otprilike jedna petina primila je injekcije botulinum toksina oko bolnih neuroma plus standardnu ​​terapiju. Druga skupina je primila sveobuhvatan medicinski i kirurški tretman (uključujući revizijske operacije, blokade živaca, lijekove i fizikalnu/psihološku terapiju).



Razine boli praćene su na početku, jedan mjesec i tri mjeseca, s odvojenim procjenama provedenim za fantomsku bol i zaostalu bol u udovima. U mjesec dana skupina na botulinum toksinu postigla je puno bolje rezultate.



Pacijenti su vidjeli prosječno smanjenje fantomske boli od četiri boda na ljestvici od 10 točaka, u usporedbi sa smanjenjem od jednog boda u skupini koja je primala sveobuhvatnu skrb. 69 posto primatelja botulinum toksina doživjelo je značajno poboljšanje (30 posto smanjenje boli).



No, za tri mjeseca trend se preokrenuo. Učinci botulinum toksina počeli su slabiti, što je dovelo do toga da grupa za sveobuhvatnu skrb pokaže dugotrajnije ublažavanje boli. Rezultati su u skladu s poznatim trajanjem djelovanja tvari.



Ključna inovacija u ovom istraživanju bila je nova metoda ubrizgavanja. Tim je koristio ultrazvučno navođenje za isporuku botulinum toksina izravno oko bolnih živčanih završetaka (peri-neuromalni pristup) i okolnih mekih tkiva.



Snažno kratkotrajno smanjenje boli pripisuje se sposobnosti ove ciljane tehnike u smirivanju aktivnosti živaca i smanjenju lokalne upale.



Ovaj ciljani pristup botulinum toksinu mogao bi koristiti drugim vrstama živčane boli, kao što je ona povezana sa sindromom karpalnog tunela ili postoperativnom boli. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.