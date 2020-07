Ovo je ljetni dvobroj – tradicija u kojoj nas neće zaustaviti niti pandemija. Pripremili smo mnoštvo raznolikog longread materijala za ova kaotična vremena. Ljetna je pauza nekad bila tradicionalno doba za reset i pripremu za još jaču jesensku poslovnu i tech sezonu. Ove godine sve je u neredu, i vrlo je teško planirati čak i nekoliko tjedana unaprijed. Sjetim se citata Mao Zedonga: “Sve pod nebesima je u potpunom kaosu. Situacija je odlična”. Mao je volio kaos. Moderni zapadnjak ga ne voli, ali morat će se naviknuti.

Ipak, čini se da nakon panične inicijalne reakcije, polako pronalazimo modalitete za suživot s virusom. Nažalost, šteta od te prve reakcije proganjat će nas i dolaziti nam na naplatu još duže vrijeme.

Jedni od onih koji su pauzu dobro iskoristili, bili su telekomi koji su se bacili na širenje 5G mreže. 5G, IoT, i AI bit će teme koje će posve vladati tech svijetom u godinama koje dolaze, i očekujte silne tekstove o tome. U ovomjesečnoj temi broja bavimo se stanjem 5G mreža u EU i svijetu, ali i još nekim 5G problemima.

Intervju mjeseca je razgovor s Draganom Koljenik iz NSK. Čini mi se potrebnim dati naglasak na informatizaciju nečega kao što su knjižnice – da nitko ne kaže kako mi, IT-jevci ignoriramo kulturu i strukture od javnog interesa.

Željko je složio odličnu analizu afere oko Wirecarda, onako kako samo on to zna. Imamo i dva prikaza hardvera za profesionalce, te Zvonkov materijal o kampusima. Korona je utjecala na drugačiji doživljaj radnog mjesta nego smo imali do sada, ali IT kuće su ionako bile fleksibilne. Takvi su im, i bit će još više, korporativni kampusi.

Krenuli smo i s organizacijom evenata – za ovaj broj imamo izvještaje s dva: MSD29 i LegalTech. Bilo je odlično, i svakako planiramo nastaviti najesen – s IoT Forumom i Fintech konferencijom. Održavat ćemo ih hibridno, dio na licu mjesta, dio online streamingom, u omjeru od 20-80 do 80-20, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Takav pristup omogućit će nam i neke stvari koje smo dosad izbjegavali, o svemu više kada dođe trenutak. Vremena su kaotična i trebamo biti fleksibilni, Mao, vodi nas…

