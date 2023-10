Udruga Prospectus razvila je aplikaciju koja je pogodna da ju uzme bilo koja općina, grad ili županija i koristi je za, primjerice, provođenje savjetodavnih referenduma sa svojim građanima, budući da se još uvijek ne može koristiti kao alat za digitalno glasanje jer ono u Hrvatskoj još uvijek nije zakonska mogućnost.

Udruga Prospectus osnovana je 2016. godine u Dubrovniku sa ciljem organiziranja aktivnosti kojima se promiče društvena zajednica te potiče inovativnost i poduzetništvo. Kroz svoj projekt Liquid democracy Prospectus potiče građane da se, umjesto usmjerenosti na besplodno prigovaranje i osjećaja bespomoćnosti dok svijet juri pored njih, konkretno angažiraju u traženju rješenja odnosno aktivnom angažmanu u političkom prostoru. Liquid democracy kao projekt usmjeren je i na do sada neiskorištene mogućnosti tehnologije u građanskom aktivizmu te širim političkim procesima. Tehnološka rješenja omogućuju prostor za izjašnjavanje građana o ključnim društvenim pitanjima te da ih upute kako javnosti tako i dužnosnicima koji na osnovu njih mogu prilagoditi svoje odluke i postupke stvarnim potrebama građana.

Liquid democracy je projekt čiji je glavni cilj razvoj delegacijske demokracije koja omogućuje kolektivno donošenje odluka u velikim zajednicama, iznalazi tehnološka rješenja koja kombiniraju prednosti izvorne demokracije i predsjedničke demokracije, omogućavajući biraču da ili direktno glasa za određeno pitanje ili da svoju glasačku moć prenese osobi od povjerenja.

Mobilna aplikacija

Prospectus razvija aplikaciju preko koje će korisnici moći sudjelovati u anketama, biranju svojih predstavnika u različitim temama i za glasanje o različitim društvenim pitanjima. Glavni cilj aplikacije je pomoći u što jednostavnijem sudjelovanju u donošenju odluka od interesa za zajednici kako na lokalnoj tako i na regionalnoj ili nacionalnoj razini. Aplikacija bi omogućila– kad to zakonski bude moguće – i digitalno glasovanje te dodatna rješenja poput zahtjeva za opoziv izabranih političkih dužnosnika.

Za sada je izrađena aplikacija za android operativni sustav. Kasnije će biti dostupna i za iOS. Aplikacija omogućuje organiziranje glasanja za izabrane teme, način izjašnjavanja je jednostavan iz samog mobilnog uređaja, korisniku je dozvoljen u uvid u aktualne rezultate glasanja kako bi sam proces bio što transparentniji.

Aplikacija se temelji na blockchain tehnologiji kako bi se osiguralo integritet i sigurnost. Usto, blockchain tehnologija će osigurati transparentnost procesa i odlučivanja, te dosljednost, nepromjenjivost i vjerodostojnost demokratskih postupaka.

„Živimo u svijetu u kojem je postalo uobičajeno da politički dužnosnici jedno pričaju prije, a drugo nakon izbora. Promijene mišljenje i stranu nakon što su došli na vlast, odnosno nakon što su – pričajući jedno – građani glasali za njih. Kasnije, kad skrenu s puta koji su prije izbora obećavali, oni koji su im dali svoj glas i povjerenje, građani nemaju kako kazniti političare koji su ih izigrali, sve do sljedećih izbora. Ovaj projekt pomogao bi da se demokracija, baš kao što je i zamišljena, vrati u ruke građana“, objašnjava dubrovačka odvjetnica, poduzetnica i predsjednica Udruge Prospectus Viktorija Knežević dodajući kako se aplikacija zasniva na ideji takozvane liquid democracy, jednoj vrsti nastojanja da se demokracija vrati što izvornijem značenju.

Opoziv glasa

Kao jedna od ideja unaprijeđena demokratskih procesa pojavila se ideja likvidne demokracije. Ona sa sobom nosi mogućnost da građani digitalno glasuju, ali i da opozovu svoj glas. To je moguće, napominje Knežević, ako glasanje prebacimo na aplikaciju koja počiva na blockchain tehnologiji. Smatra neopozivost glasa jednim od ključnih problema sadašnje demokracije te naglašava kako je nužno tehnološkim alatima uspostaviti poveznici između glasača i njegovog glasa kako bi se omogućio njegov opoziv.

Takvu mogućnost nudi blockchain tehnologija. Ideja Prospectusa je da građani sudjeluju u anketama, biranju svojih reprezentativac u različitim temama i glasovati – digitalno. Aplikacija će omogućiti brzo i jednostavno sudjelovanje u donošenju odluka u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, a baza sigurnosti i integriteta aplikacije je blockchain tehnologija.

„Kada nešto uneseš to se ne može izbrisati, ostaje trajan trag. I može se zajamčiti tajnost. A to su dvije najvažnije stvari kod glasanja: omogućiti kredibilitet glasa i zajamčiti njegovu tajnost“, objašnjava Knežević dodajući kako uz to blockchain tehnologija može omogućiti i opozivost koja trenutno nije moguća.

„Zemlje eksperimentiraju s liquid democracy sustavom. Primjerice, pojedinac može svoj glas delegirati nekome. Dakle, ako se danas u saboru odlučuje o nafti i ako ne znaš ništa o tome, ali imaš poznanika koji je pravi znalac, onda kroz taj sustav možeš svoj glas delegirati njemu pa on glasa u tvoje ime. Osim toga, likvidnom demokracijom bilo bi moguće podijeliti svoj glas. Pa jedna osoba može svoj glas podijeliti na više stranaka. Može ga po pitanju unutarnje politike dati jednoj stranci, a po pitanju vanjske politike nekoj drugoj stranci“, pojašnjava Knežević.

Eksperimentiranje

