LG Electronics je objavio kako je uspješno napravio prijenos i prijem bežičnih 6G terahertz (THz) podataka na više od 100 metara u otvorenom prostoru, odnosno izvan labaratorija. Prijenos je ostvaren u suradnji s najvećim europskim primijenjenim istraživačkim laboratorijem Fraunhofer-Gesellschaftom 13. kolovoza s podacima koji su putovali između Instituta Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) i Berlinskog tehnološkog instituta u Njemačkoj.

Kako 6G THz ima kratki domet i doživljava gubitak energije tijekom prijenosa i prijema između antena, jedan od najvećih izazova u evoluciji bežičnog 6G-a bila je potreba pojačanja snage za generiranje stabilnog signala na ultraširokopojasnim frekvencijama. Pojačalo snage koje su razvili LG, Fraunhofer HHI i Fraunhofer Institut za primijenjenu fiziku čvrstog tijela (IAF) bilo je ključno za uspjeh tog eksperimenta.

Pojačalo snage može generirati stabilan izlaz signala do 15 dBm u frekvencijskom području između 155 do 175 GHz. LG je također bio uspješan u prikazivanju adaptivne tehnologije oblikovanja snopa koja mijenja smjer signala u skladu s promjenama položaja kanala i prijemnika, kao i prebacivanje antene s visokim pojačanjem koje kombinira izlazne signale više pojačala i prenosi ih na određene antene.

S globalnom standardizacijom ciljanom na 2025. godinu i komercijalizacijom u roku od četiri godine nakon toga, 6G mreže moći će podržati brže bežične prijenose i brzine komunikacije s niskim kašnjenjem i visokom pouzdanošću, smatraju u LG-u dodajući kako će 6G biti ključna komponenta Ambijentalnog interneta svega (Ambient Internet of Everything AIoE), tehnologije u nastajanju koja ima za cilj poboljšati životno i poslovno okruženje čineći ih osjetljivijima, prilagodljivijima, autonomnijima i prilagođenijima potrebama potrošača prepoznavanjem ljudske prisutnosti i sklonosti. (foto LG Electronic Inc.)

