U organizaciji Buga i Mreže u HUB385 održana je druga konferencija LegalTech. Konferenciju je otvorio njezin direktor i glavni urednik Mreže Oleg Maštruko ukazujući na važnost ponovnog održavanja poslovnih konferencija u živo. “Već je prošlogodišnja konferencija ukazala da tehnologije radikalno mijenjaju pravnu profesiju. Izazovi koje nameće coronavirus i izvanredna pandemijska situacija samo će dodatno ubrzati već započete procese.” rekao je Oleg Maštruko na otvaranju.

Predstojnik Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Alan Uzelac u svojem keynote predavanju Sudski postupak nakon Korone: Transformacija ili kapitulacija? istakao je kako će odluke koje se u ovom osjetljivom periodu donose u pravnoj praksi umnogome utjecati na to kako će se odvijati sudski postupci i djelovanje sudova.

I prije korona krize pravna praksa je bila pred velikim izazovima, rekao je Uzelac, naglasivši kako bi dobro bilo shvatiti pravosuđe kao javni servis a ne shvaćati ga, kao što je sada slučaj, izuzetog od javne odgovornosti.

Podsjetio je na razvoj suvremene pravne prakse ukazujući na brze promjene u zadnjim decenijama naglasivši odgovornost za prihvaćanja tehnoloških promjena kako ne bi, kako se slikovito izrazio, svaki tinejdžer imao sofisticiraniju tehnologiju u svom džepu od bilo kojeg suda kod nas. Pri tome je naglasio i kako su takve stvari nerazumljive kao što je nerazumljivo i da se u sudskoj praksi ne primjenjuju, na primjer, obrada velikih podataka i super kompjuteri.

Uzelac je primjetio i kako izostanak usvajanja novih tehnologija u pravosudnoj praksi otvara mogućnosti privatnim inicijativama rješavanja sporova.

Partner iz Odvjetničkog ureda Porobija & Špoljarić Marko Porobija u svojem keynote predavanju Odvjetnik vs. pružatelj pravnih usluga ukazao je na činjenicu kako se sve češće pravnim poslovima bave i konzultantske tvrtke, poput Deloitta, KPMG i EY, odnosno pružatelji pravnih usluga koji su prilagodljiviji promjenama tržišta. Ukazao je na loše prakse odvjetničkih ureda te istakao kako su promjene, odnosno prihvaćanje novih tehnologija stvar svijesti, a da se u konačnici realizira poslovna strategija da „tehnologija radi za nas a ne da mi radimo s tehnologijom“

Odvjetnik Mladen Vukmir iz Odvjetničkog ureda Vukmir i suradnici u svojem predavanju Pogled u pravila pravnih video sastanaka ukazao je na promjene koje nove tehnologije donose u medijacije i arbitražne postupke te objasnio ključna tehnička pravila i nužnosti kod video, odnosno online sastanaka u pravosudnoj praksi.

Partner u Odvjetničkom društvu Petrić & Kajić Petar Petrić u svojem predavanju Kako će 5G utjecati na pravnu industriju objasnio je kako 5G tehnologija uz upravljanje podacima donosi i tehnička rješenja za upravljanje predmetima. Petrić smatra kako je neophodno da 5G donosi i pravnu praksu obradu velikih količina podataka, odnosno njihovu automatizaciju i obradu uz pomoć umjetne inteligencije.

Pravni konzultant William Bello u predavanju Data Protection Lawyer – How To become one? predstavio je rizike zaštite podataka što postaje jedna od važnijih obveza odvjetnika koji sve više postaje i data lawyer.

U predavanju Elektronička dostava poslovnih dokumenata – EU i HR prakse CTO tvrtke Moj e-račun Darko Gulija govorio je o europskim mehanizmima uspostave sustava razmjene podataka i dokumenata te o financiranju takvih projekata kroz Instrument povezivanje Europe (Connecting Europe Facility CEF).

U poslijepodnevnom dijelu konferencije pravna stručnjakinja Marijana Šarolić Robić u predavanju Trustworthy AI: mit ili stvarnost? ukazala je na važnost odgovornosti u primjeni novih tehnologija i postizanja dogovora oko načela zaštite integriteta pojedinaca i ljudi.

Stručnjak za blockchain tehnologije i kriptovalute Boris Agatić u svojem predavanju Pametni ugovori a.k.a. sigurni glupi programčići ukazao je na ograničene mogućnosti primjene automatizacije u pravnoj praksi i važnosti kreativnog djelovanja.

Nakon toga održana je panel rasprava Legaltech u doba pandemije koju je moderirao odvjetnik i predsjednik Udruge za blockchain i kriptovalute Vlaho Hrdalo a u kojem su sudjelovali Government Affairs & Public Policy Manager iz Googlea Igor Zgrabljić, Director of Operator Strategy and Partnerships Infobipa Amir Babović i izvršni direktor za Centar Dijeljenih Usluga APIS IT-a Hrvoje Buntak.

Na panel raspravi, među ostalim, istaknuto je kako automatizacija u pravnoj praksi ne uzima onoliko poslova koliko se mislilo ranije da će uzeti, taj je postotak sada jednoznamenkast a da sama automatizacija dovodi do stjecanja novih znanja, spremnost na promjene i uspješnije prilagođavanje tržištu.

Nakon panel rasprave održana su još tri predavanja. Stručnjakinja za tehnologiju u pravu Marija Bošković Batarelo u predavanju Pravnici novoga doba ukazala je na potrebu reguliranja primjene novih tehnologija navodeći primjer da čak i najveće tehnološke kompanije u svijetu odustaju od njihove primjene, poput nedavnog odgađanja primjene tehnologije prepoznavanja lica, ne uspijevajući sagledati sve rizike koja takve tehnologije nose sa sobom premda te tvrtke imaju najbolje pravne stručnjake.

Batarelo je ustvrdila kako nije rješenja odbacivanje novih tehnologija nego je potrebno procijeniti problematične rizike. Ukazala je kako regulacija poprilično kaska za razvojem tehnologije što predstavlja problem poduzetnicima.

Nezavisni konzultatnt Željko Ivanković u predavanju Pravo vlasništva u labirintu virtualnih valuta problematizirao je status kriptovaluta, odnosno njihovu pravnu definiranost kroz tretiranje kao novca, financijske vrijednosti, ili kao stvari. Ukazao je na potrebu multidisciplinarnog rješavanja statusa kriptovaluta.

U zadnjem predavanju ovogodišnje konferencije Legaltech odvjetnički vježbanik iz Odvjetničkog društva Šavorić i partneri Martin Hren u predavanju Lex cryptographia, vladavina prava i pravnik budućnosti ukazao je, među ostalim, i na problematiku samoregulacije velikih tehnoloških kompanija dok čekaju spore državne institucije u pravnom reguliranju novih tehnologija.

Partneri ovogodišnje konferencije LegalTech bili su Porobija & Špoljarić, Span, Moj eRačun i Bello.

Podijeli: