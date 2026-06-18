Binance ostaje bez dozvole za rad u Europskoj uniji?

Zahtjev Binancea, podnesen grčkom regulatoru tržišta, bit će odbijen, čini se, što bi toj tvrtci zatvorilo vrata za poslovanje u Uniji. Što će to konkretno značiti za korisnike zasad je nepoznato

Binance, najveća svjetska kripto mjenjačnica, od sljedećeg bi mjeseca mogao izgubiti dozvolu za pružanje usluga klijentima Europske unije jer će njezin zahtjev za licencu biti odbijen. Prema novim pravilima Unije (Europska uredba o kriptoimovini, MiCA), kripto tvrtke do kraja lipnja mogu dobiti licencu koja će im omogućiti nastavak rada na Starom kontinentu.



Zahtjev Binancea, podnesen grčkom regulatoru tržišta, bit će odbijen, čini se, što bi toj tvrtci zatvorilo vrata za poslovanje u Uniji. Što će to konkretno značiti za njene korisnike zasad je nepoznato.



U Binanceu vjeruju kako su ispunili tražene uvjete. Tvrde kako je grčka komisija za tržište kapitala završila pregled zahtjeva i nije dala nikakve formalne naznake o mogućoj neusklađenosti sa zakonskim zahtjevima.