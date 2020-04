6. travnja u Bruxellesu je objavljena verzija nacrta zaključaka Vijeća za telekomunikacije EU o oblikovanju digitalne budućnosti Europe. Dokument od 1. travnja hrvatsko je predsjedanje Vijećem EU uputilo nacionalnim izaslanstvima, a u njemu se opisuje rad na pripremi za razdoblje nakon koronakrize.

Tekst se bavi s nekoliko ključnih digitalnih pitanja poput podataka, umjetne inteligencije, cyber sigurnosti i Zakona o digitalnim uslugama (Digital Single Market Act DSA).

Što se tiče podataka, u nacrtu zaključaka ponovljeno se naglašava potreba za razmjenom podataka u cijeloj EU, odnosno definiranjem EU prostora podataka. Aktualna pandemija koronavirusa dodatno je aktualizirala raspravu o ekonomiji podataka. Iz Vijeća Europe istanuto je kako razmjena podataka može biti presudna za javni interes Unije. Stoga se u ncrtu zaključaka pozivaju Europsku komisiju da što prije predstavi konkretne planove za stvaranje jedinstvenog tržišta digitalnih podataka.

Kada je u pitanju zaštite podataka, u nacrtu zaključaka se naglašava važnost privatnosti, posebno u tri domene, a to su ekonomija podataka, e-zdravlje i umjetna inteligencija.

U primjeni umjetne inteligencije , Vijeće zahtijeva da Europska komisija iznese prijedlog za „jačanje povjerenja uz poticanje inovacija i uporabe tehnologije“. Važno je, međutim, ističe se u nacrtu zaključaka da budući prijedlozi strogo vode računa o privatnosti podataka.

U Zakonu o digitalnim uslugama Vijeće je naglasilo “potrebu jasnih i usklađenih pravila i odgovornosti za digitalne usluge”, naglašavajući potrebu “učinkovitog djelovanja protiv ilegalnih aktivnosti i sadržaja na jedinstvenom digitalnom tržištu” te zaštite temeljnih vrijednosti EU.

Nacrt zaključaka Vijeća ponavljaju i nužnost što bržeg praktičnog definiranja digitalnog identiteta na razini EU, uz zahtjev prema Europskojh komisiji da mora preispitati postojeće zakonodavstvo kako bi stvorila pouzdan okvir koji bi zaštitio privatnost.

Konačno, u pogledu EU strategije stvaranja održivog gospodarstva, nacrt zaključaka ukazuje da tehnološki sektor mora pratiti i omogućiti zelenu tranziciju, odnosno kako mora doprinositi smanjenju emisije štetnih plinova i negativnog utjecaja na okoliš.

Hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije organizirati će raspravu o nacrtu zaključaka Vijeća za telekomunikacije EU u u Radnoj grupi za telekomunikacije u svibnju (ovisno o potencijalnim uvjetima održavanja sastanaka), a cilj je da tekst nacrta zaključaka bude usvojen tijekom Vijeća za telekomunikacije 5. lipnja.

Inače je u EU institucijama uglavnom aktivnost svedena na online komunikaciju

Ključne aktivnosti odgođene za jesen

2. travnja Europski parlament objavio je prilagođeni parlamentarni kalendarza 2020. godinu. U sljedećim mjesecima održat će se samo jednodnevna plenarna zasjedanja i dostupno je dodatno vrijeme za udaljene sastanke upravnih tijela, odbora i skupina Europski parlament.

Novim kalendarom, saborski Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) također je objavio svoj novi raspored, iz kojeg postaje jasno, da su ključni datumi Izvještaja inicijative odbora IMCO (INI) o Zakonu o digitalnim uslugama (DSA). ) su premješteni na kasnije datume.

Malteški zastupnik u Europskom parlamentu (MEP) Alex Agius Saliba, izvjestitelj za izvješće IMCO INI o DSA-u, spomenuo je u nedavnom intervjuu da će se njegovo izvješće usredotočiti uglavnom na Direktivu o e-trgovini. Uz to, izjavio je da internetske trgovine trebaju imati obaveze “znati svog klijenta” i da postoje potrebe za novim europskim i nacionalnim regulatorima. Glasanje u Odboru IMCO-a o INI Izvješću odgođeno je za srpanj do rujan. Prema novom kalendaru IMCO-a, o o inicijativi odbora IMCO (INI) o Zakonu o digitalnim uslugama (DSA) raspravljat će zastupnici 4. svibnja, a rok za izmjene u dokumentu premješten je na 14. svibnja. Alex Agius Saliba je dodao da Odbor IMCO želi da Europska komisija utvrdi što znači “ubrzano” uklanjanje sadržaja, odnosno koliko će biti vremenski rok platformama za uklanjanje krivotvorenih i štetnih proizvoda te dezinformacija za potrošače.

2. travnja parlamentarni odbor za promet i turizam (The Committee on Transport and Tourism TRAN) izdao je svoj Nacrt mišljenjao izvještaju IMCO INI (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization) o DSA. Mišljenje zahtijeva pojašnjenje definicije usluge informacijskog društva. Također se TRAN.ove primjedbe odnose na uvjete i ograničenja pristup podacima, radne uvjete za zaposlenike internetskih platformi i odgovornost za transportne i turističke platforme. Usto, ukazuje se i na potrebu internetskih platformi ekonomije dijeljenja u prometu i turizmu za promicanje energetske i ekološke održivosti u skladu s Europskim zelenim planom.

I parlamentarni Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs LIBE) objavio 6. travnja je svoj Nacrt mišljenja o izvještaju IMCO INI. U mišljenju se naglašava da digitalne usluge trebaju u potpunosti poštovati temeljna prava, da je potrebno snažno zakonodavstvo o privatnosti i poziva Europsku komisiju da u Zakon o digitalnim uslugama uključi obvezu da korisnicima digitalnih usluga uvijek daje alternativu za korištenje biometrijskih podataka za funkcioniranje usluga.

Odgođeno je i javno savjetovanje Europske komisije o Zakonu o digitalnim uslugama, koje je prvotno bilo planirano objaviti krajem ožujka. Iako je savjetovanje tehnički spremno za objavljivanje, još uvijek mu je potrebno političko odobrenje europskog povjerenika za unutarnje tržište, Thierryja Bretona. Iako Europska komisija još nije službeno informirala o odgodi Zakonu o digitalnim uslugama se zasigurno neće usvojiti u ranije predviđenom roku.

Vrijeme uglavnom za online savjetovanja

3. travnja Europska komisija (EK) otvorila je savjetovanje o strategiji plaćanja maloprodaje za EU koje se završava 26. lipnja 2020. godine. U skladu sa svojim Programom rada za 2020. godinu, Europska komisija ima za cilj usvojiti strategiju o integriranom tržištu plaćanja EU (Strategija plaćanja maloprodaje za EU). Podnijet će se zajedno sa Strategijom digitalnih financija koja će biti usvojena za promicanje digitalnih financija u Europi uz adekvatno reguliranje rizika, te u svjetlu pisma misije izvršnog potpredsjednika Valdisa Dombrovskisa.

EK vjeruje da je Europi potrebna strateška vizija kako bi se osiguralo da potrošači i tvrtke u potpunosti iskoriste prednosti integriranog tržišta, nudeći sigurne, brze, praktične, dostupne i pristupačne usluge plaćanja. Savjetovanje bi trebalo biti ključni korak ka usvajanju strategije plaćanja maloprodaji za Europu koja bi trebala biti objavljena u trećem tromjesečju 2020. godine.

Cilj Strategije maloprodajnih plaćanja za EU bit će kako ojačati utjecaj Europe, tako i učvrstiti njegovu ekonomsku autonomiju. Osim toga, EK vjeruje da sigurni i učinkoviti platni sustavi i usluge mogu također dati snažan doprinos poboljšanju sposobnosti EU-a da se nosi s izvanrednim situacijama, poput pandemije covid-19.

Savjetovanje je usredotočeno na četiri ključna cilja:

Brzi, praktični, sigurni, pristupačni i transparentni instrumenti plaćanja s pan-europskim dosegom i „isto što i domaće“ iskustvo kupca;

Inovativno, konkurentno i konkurentno europsko tržište plaćanja za maloprodaju;

Pristup sigurnim, učinkovitim i interoperabilnim sustavima plaćanja za maloprodaju i drugoj potpornoj infrastrukturi;

Poboljšana prekogranična plaćanja, uključujući doznake, olakšavajući međunarodnu ulogu eura.

