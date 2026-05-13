Span Cyber Security Arena 2026.: zašto je Poreč idući tjedan centar kibernetičke sigurnosti

Tri dana prakse i razmjene znanja globalnih lidera i domaćih stručnjaka koji oblikuju kiberentičku otpornost regije

Mreža srijeda, 13. svibnja 2026. u 11:57

U trenutku kada kibernetički incidenti, regulatorni zahtjevi i pitanje digitalnog povjerenja postaju svakodnevna tema, i za uprave i za IT timove, Span Cyber Security Arena još jednom će pokazati zašto je centralno mjesto okupljanja više od 60 renomiranih domaćih i međunarodnih predavača, donositelja odluka, C-level menadžmenta te vodećih stručnjaka za kibernetičku sigurnost.

Na Span Arena pozornicama, otvaraju se teme koje izravno utječu na upravljanje rizicima, kontinuitet poslovanja te usklađenost s regulatornim okvirom, ali i pitanja kako sigurnost pretvoriti u konkurentsku prednost. Kroz primjere iz prakse, sudionici dobivaju uvid u to kako globalne kompanije pristupaju sigurnosti – ne kao izoliranoj IT funkciji, već kao sastavnom dijelu korporativne strategije i kulture.

Program koji spaja stratešku, regulatornu i tehničku perspektivu

Span Arena već se profilirala kao događaj koji ne razdvaja business i IT, već ih dovodi za isti stol. Upravo zato program obuhvaća teme koje su jednako relevantne upravama, voditeljima sigurnosti, kao i tehničkim timovima: od ransomwarea, identiteta i sigurnosti clouda, do AI-ja, regulatornih zahtjeva i upravljanja rizicima.

U digitalnom gospodarstvu kibernetička sigurnost odavno više nije samo tehničko pitanje – ona je strateški preduvjet povjerenja, stabilnosti i rasta poslovanja. Upravo iz te perspektive Span Cyber Security Arena u Poreču okuplja lidere koji razumiju da sigurnost nije trošak, već investicija u otpornost organizacije i reputaciju brenda. Brojne renomirane međunarodne kompanije već tradicionalno sudjeluju na konferenciji što potvrđuje i snažna uključenost Mastercarda, jedne od globalno najrelevantnijih kompanija u području digitalnih plaćanja i tehnologije. Predavanja će održati Rigo Van den Broeck koji vodi Mastercardov tim za inovacije u području proizvoda za kibernetičku sigurnost. Kako ističu iz Mastercarda, povjerenje je temelj svake digitalne interakcije – a bez kibernetičke sigurnosti ono ne može postojati. Upravo zato inicijative poput Span Cyber Security Arene imaju ključnu ulogu u povezivanju industrija, regulatora i tehnoloških lidera oko zajedničkog cilja: otpornijeg digitalnog ekosustava.

Među istaknutim sadržajima izdvajaju se keynote predavanja svjetski priznatih stručnjaka, uključujući Samija Laiha, jednog od vodećih autoriteta za Windows sigurnost, te Joea Tidyja, BBC-jeva reportera za kibernetičku sigurnost, koji u Poreč donosi uvid u novu generaciju kibernetičkog kriminala. Jednako zanimljivi bit će i susreti s domaćim i međunarodnim partnerima poput Microsofta, Deloittea, Semperisa, ReversingLabsa i drugih, a koji će podijeliti stvarna iskustva iz područja kibernetičke sigurnosti.

Span Arena nije samo konferencija – ona je zajednica

Podaci s prethodnih izdanja potvrđuju da sudionici Arene ne dolaze samo po znanje, već i po razmjenu iskustava i kvalitetno umrežavanje. Više od 90% sudionika ocjenjuje konferenciju kao vrijednu edukativnu investiciju, a gotovo svi ističu da bi je ponovno posjetili.

Uz službeni program, Arena donosi i ono što je često jednako važno: neformalne razgovore, networking te Span Arena party, gdje se stvaraju suradnje koje traju daleko duže od tri konferencijska dana.

Do Span Arene je još nešto više od tjedan dana. Ako je kibernetička sigurnost dio vaše odgovornosti, bilo strateške, poslovne ili tehničke – Poreč je od 20. do 22. svibnja mjesto na kojem morate biti.

Više informacija o programu i kotizacijama dostupne su na Span Cyber Security Arena

