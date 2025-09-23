Osmi IoT Forum: Hrvatska na pragu šire primjene i monetizacije Interneta stvari

Vodeća domaća IoT konferencija okuplja stručnjake na svojem već osmom izdanju, s temama od praćenja kvalitete zraka u školama do etičkih dilema umjetne inteligencije i pravnih okvira

Osmo izdanje IoT Foruma, vodeće domaće konferencije posvećene Internetu stvari, uskoro će okupiti ključne dionike hrvatske IoT scene. Ovaj događaj stavlja naglasak na činjenicu da je IoT tehnologija sazrela za masovniju primjenu i, što je ključno, monetizaciju. IoT Forum služi kao središnja platforma za susret tvrtki koje implementiraju tehnologiju, njihovih krajnjih korisnika te posrednika koji razvijaju vlastita rješenja.

Izdvajamo iz programa

Program ovogodišnjeg foruma donosi niz konkretnih primjena IoT tehnologije. Tihomir Markulin iz CARNET-a predstavit će projekt "CARNET Aero", pametni sustav za praćenje kvalitete zraka u školama. Ante Guštin, direktor Sustava javnih bicikala, govorit će o pametnoj budućnosti servisa Nextbike kroz projekt "Bike Chain of Things". Praktične primjene protežu se i na energetiku, gdje će Riko Luša iz tvrtke Abysalto predstaviti SEMS platformu za nadzor i tržišnu optimizaciju, dok će o globalnoj povezivosti posjetitelji moći više doznati u predavanju Lovre Valčića o korištenju Starlinka na polarnim plutačama.

Uz praktične primjene, forum će se baviti i budućim trendovima te etičkim i pravnim izazovima. Tako će, primjerice, Boris Agatić iz tvrtke Onchain AG održati dva predavanja, jedno o spoju IoT-a i DePIN-a (decentraliziranih fizičkih infrastrukturnih mreža) kao temelju nove ekonomije uređaja, te drugo o ulozi AI agenata u IoT ekosustavima. Posebnu pažnju zasigurno će privući predavanje našeg poznatog stručnjaka Ace Momčilovića iz Global AI Ethics Institutea, koji će istražiti "potencijalne scenarije iz noćnih mora" proizašle iz kombinacije umjetne inteligencije i Interneta stvari.

Bit će govora i o pravnom okviru, koji će biti tema izlaganja Antonija Strage. On će govoriti o aspektima DLT tehnologije i sustavima plaćanja u kontekstu IoT-a u međunarodnom transportu.

Osmi IoT Forum još će jednom ove godine potvrditi svoj status ključnog događaja za sve uključene u razvoj i primjenu Interneta stvari u Hrvatskoj. Bogat program, koji spaja konkretne studije slučaja s vizionarskim pogledima na budućnost i raspravama o regulativi, još uvijek se nadograđuje, no već sada obećava relevantne teme i poticaj za daljnju inovaciju u ovom propulzivnom tehnološkom sektoru.

IoT Forum 2025 održat će se 16. listopada u prostoru Sveučilišta Algebra Bernays na adresi Gradišćanska 24 u Zagrebu. U prodaji su ulaznice za fizičko sudjelovanje i online praćenje. Cijena ulaznice u oba je slučaja 29 eura (s uključenim PDV-om, a obje kategorije omogućuju i naknadni pristup snimkama svih predavanja. Više informacija potražite na stranicama konferencije.