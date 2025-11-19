Od digitalnog tsunamija do kvantne fizike: Što nam donosi budućnost novca?

Stručnjaci iz financijskog sektora i IT industrije okupit će se kako bi raspravljali o Fiskalizaciji 2.0, ulozi umjetne inteligencije u bankarstvu, digitalnom euru te globalnim neizvjesnostima kroz prizmu fintecha

Deveto izdanje konferencije F2 – Future of Fintech ponovno stavlja fokus na tehnologije koje redefiniraju financijski sektor, s ciljem pružanja odgovora na neka od ključnih pitanja tehnologija povezanih manje ili više s financijama. Događaj okuplja relevantne stručnjake koji će analizirati ulogu umjetne inteligencije, otvoreno bankarstvo te budućnost digitalnih plaćanja. Uz već standardne teme poput insurtecha i tradicionalnog bankarstva, program nastoji pružiti sveobuhvatan pregled promjena u industriji, naglašavajući tehnologiju koja oblikuje i sadašnjost i budućnost novca.

Tri keynote predavanja

Uvodni dio programa obilježit će predavanja o aktualnim ekonomskim i tehnološkim trendovima. Antonio Kolak iz FINA-e u svojem će keynoteu govoriti o Fiskalizaciji 2.0, koju naziva digitalnim tsunamijem, dok će Marko Rukonić analizirati "Trumponomics" godinu dana kasnije. U trećem keynoteu Aleksandra Ignatoski (COO @ Parra & Aestus) približit će posjetiteljima temu digitalizacije malih tvrtki bez nepotrebnog pritiska.

Središnji dio jutarnjeg programa bit će panel rasprava o fiskalizaciji u uvjetima globalne neizvjesnosti. Pod moderatorskom palicom Gordane Gelenčer, panelisti Marko Rakar, Ivan Roje i Vedrana Pribičević raspravljat će o izazovima s kojima se danas suočava financijsko tržište. Za preporučiti je i predavanje u kojem će Dario Hlupić Radić istražiti mogućnost zamjene gotovine digitalnim eurom, što je proces kojim ćemo se zasigurno baviti narednih nekoliko godina.

Regulativa i inovacije

Značajan dio konferencije posvećen je regulatornim okvirima i bankarskom sustavu, uz prisutnost predstavnika industrije, ali i Hrvatske narodne banke. Tako će Slaven Smojver, direktor Direkcije supervizije informacijskih sustava HNB-a, prezentirati anatomiju IT sustava hrvatskih banaka. Tanja Marček Behin, savjetnica u području regulative i razvoja platnih usluga HNB-a, bavit će se temom instant plaćanja i pitanjem je li to "novo normalno", čime se nastoji dati uvid u infrastrukturne promjene unutar sektora.

Odnose tradicionalnih institucija i novih igrača obradit će Marko Naletilić iz Aircasha svojom temom o odnosu fintecha i "stare garde".

Završni dio programa donosi pogled u budućnost i specifične tehnološke alate. Teme obuhvaćaju pravnu perspektivu AI alata u investicijskom savjetovanju, o čemu će govoriti odvjetnica Natalija Babić te usporedbu stablecoina i CBDC-a u prezentaciji Alena Selimbegovića. Uz praktične primjere poput HT EDI fiskalizacije i upravljanja rizicima, konferenciju će zaključiti teme o on-chain tehnologiji Borisa Agatića i predavanje Filipa Ožića o izazovima koje pravnom sustavu donosi možda u tom kontekstu neočekivana grana – kvantna fizika.

Kroz niz predavanja vodećih stručnjaka deveto izdanje konferencije F2 istražit će ključne trendove u svijetu financijske tehnologije i svega što je uz nju danas vezano – pa je upravo ona mjesto gdje će tog dana morati biti svaki predstavnik tog sektora koji želi ostati ukorak s aktualnim temama.

Konferencija F2 – Future of Fintech 2025 održava se 25. studenoga 2025. u Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu. Ulaznice po cijeni od 75 eura (s uključenim PDV-om) možete nabaviti na stranici konferencije. Ulaznica omogućava fizičko ili online praćenje konferencije te pristup snimkama nakon događaja. Studentske ulaznice dostupne su po cijeni od 25 eura.

Punu satnicu konferencije i ulaznice potražite na službenoj stranici.