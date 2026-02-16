Kreativno i kritičko mišljenje u obrazovanju u eri umjetne inteligencije

Zavod za kvalitetu obrazovanja i Zavod za kreativnost i kritičko mišljenje organizirali su na Sveučilištu Algebra Bernays konferenciju Kreativno i kritičko mišljenje u obrazovanju u AI eri

Gorden Knezović ponedjeljak, 16. veljače 2026. u 06:15

Konferencija  je okupila više od 250 ravnatelja i stručnih suradnika iz osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske. Konferenciju su otvorili Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra Bernays, i Damir Jugo, predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta, naglasivši važnost sustavnog razvoja kreativnog i kritičkog mišljenja kao temeljnih kompetencija u obrazovanju u vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja i sve snažnijeg utjecaja umjetne inteligencije.

Program je započeo međunarodnim izlaganjem dr.sc. T﻿odd Lubarta, profesora psihologije na University Paris Cité u Francuskoj i predsjednika International Society for the Study of Creativity and Innovation (ISSCI), koji je govorio o utjecaju generativne umjetne inteligencije na kreativno mišljenje i mogućnostima primjene AI alata u nastavi.

Uslijedilo je izlaganje izv. prof. dr. sc. Darka Lončarića, izvanrednog profesora na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, koji je analizirao izazove procjene i identifikacije kreativnog potencijala djece u školskom kontekstu.

Zatim je prof. dr. sc. Mojca Juriševič, redovita profesorica edukacijske psihologije na University of Ljubljana i voditeljica Centra za promicanje darovitosti, u izlaganju je istaknula važnost sustavnog razvoja kreativnosti u obrazovanju, naglasivši da ona predstavlja temelj za prepoznavanje i razvoj darovitosti te oblikovanje cjelovitog, etički osviještenog potencijala učenika.

Prof. dr. sc. Damir Ljubotina, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izložio je metodološke izazove mjerenja kreativnosti i strukture kreativnog ponašanja, dok je prof. emer. Majda Rijavec, profesorica emerita psihologije sa Sveučilišta u Zagrebu, govorila o emocionalnim, socijalnim i intelektualnim potrebama darovitih učenika. Važnost integracije kreativnog i kritičkog mišljenja u obrazovne kurikule kroz praktičan pogled predstavila je dr. sc. Darija Korkut, profesorica na Sveučilištu Algebra Bernays, koja je potaknula sudionike na promišljanje metoda razvoja ovih kompetencija među učenicima.

Temu rane identifikacije potencijala kreativnosti kod djece predstavila je dr. sc. Jasna Cvetković-Lay, voditeljica programa i projekata u Centru za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“, dok je doc. dr. sc. Barbara Balaž, voditeljica Katedre za psihologiju na Sveučilištu Algebra Bernays, potaknula raspravu o prisutnosti kreativnosti u školama i prilikama za njeno poticanje. Doprinos raspravi dao je i Mario Erceg, predsjednik Hrvatske Mense, koji je u svom izlaganju o kognitivnom potencijalu u digitalnome okruženju istaknuo važnost prepoznavanja i poticanja visokih mentalnih sposobnosti u obrazovnim kontekstima.

Konferenciju je zaključio izv. prof. dr. sc. Robert Kopal, voditelj Zavoda za kreativnost i kritičko mišljenje Sveučilišta Algebra Bernays, koji je sintetizirao implikacije prezentiranih tema i naglasio neraskidivu povezanost umjetne inteligencije, kreativnog i kritičkog mišljenja u suvremenom obrazovanju.

