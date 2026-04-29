Hrvatska dobiva prvi veliki stručni skup o data centrima

Croatian Data Center Summit 2026 okupit će međunarodne stručnjake, investitore i kreatore politika 12. svibnja u zagrebačkom hotelu Esplanade – keynote drži Vladimir Prodanović, jedan od ključnih menadžera zaduženih za implementaciju AI data centara u Europi i Aziji u tvrtki NVIDIA

Mreža srijeda, 29. travnja 2026. u 10:13

Hrvatska udruga data centara (HRDCA) najavljuje održavanje konferencije Croatian Data Center Summit 2026, prvog velikog stručnog skupa u Hrvatskoj posvećenog razvoju data centara, cloud tehnologijama i digitalnoj infrastrukturi. Konferencija će se održati 12. svibnja 2026. u hotelu Esplanade u Zagrebu.

Kontekst: Europa ulaže stotine milijardi u digitalnu infrastrukturu

Konferencija dolazi u trenutku iznimno dinamičnog rasta europskog tržišta data centara. Prema industrijskim analizama tvrtki Araner i Mordor Intelligence, europsko tržište data centara moglo bi do 2030. dostići vrijednost od gotovo 100 milijardi dolara, uz godišnju stopu rasta između 12 i 13 posto. Europska udruga data centara (EUDCA) u svom izvješću za 2026. procjenjuje kumulativno ulaganje od 176 milijardi eura u data centre na razini Europe u razdoblju od 2026. do 2031. godine te također navodi da je po rastu kapaciteta Hrvatska prva u regiji CEE (koja uključuje zemlje kao što su Poljska i Švicarska), s godišnjim rastom od 30%.

Kapaciteti se istodobno šire izvan tradicionalnih središta poput Frankfurta, Londona, Amsterdama i Dublina — nordijske zemlje i južna Europa bilježe rast potražnje od preko 100 posto, a zemlje srednje i istočne Europe, uključujući Hrvatsku, privlače sve veću pozornost investitora i operatera. Upravo u tom kontekstu, Croatian Data Center Summit 2026 postaje ključna platforma za razumijevanje trendova koji oblikuju i hrvatsko tržište.

Program i govornici

Konferenciju će otvoriti Goran Đoreski, predsjednik HRDCA i direktor Digital Realtyja. Keynote predavanje održat će Vladimir Prodanović iz NVIDIA-e, jedan od najodgovornijih ljudi za implementaciju AI data centara u Europi i Aziji.

Program je strukturiran oko tri ključna tematska područja:

  • Umjetna inteligencija i digitalna infrastruktura — kako eksponencijalni rast AI radnih opterećenja mijenja zahtjeve za kapacitetima, hlađenjem i energetskom učinkovitošću data centara
  • Održivost i klimatska neutralnost do 2030. — konkretni koraci koje europski operateri poduzimaju u skladu s novim regulatornim okvirima, od obnovljivih izvora energije do inovativnih sustava hlađenja
  • Investicije i kriteriji uspjeha modernih data centara — što određuje isplativost projekata, kako se biraju lokacije te koji modeli financiranja dominiraju tržištem

Među govornicima su Sylvie La Roy (Data Centre Hawk) s pregledom europskog tržišta, Piotr Kowalski (PLDCA) s primjerom dobre prakse iz Poljske i Ivana Gažić, predsjednica uprave Zagrebačke burze, s temom investiranja u data centre, te stručnjaci iz Vertiva, Digital Realtyja i Cushman & Wakefielda. Poslijepodnevni dio donosi predavanja o zdravlju i sigurnosti u gradnji data centara te o kriterijima izbora zemljišta, a radni dio programa zatvara panel stručnjaka.

Kome je konferencija namijenjena

Croatian Data Center Summit 2026 namijenjen je širokom spektru sudionika: IT direktorima i menadžerima koji donose odluke o infrastrukturi, investitorima i konzultantima, dobavljačima opreme i pružateljima usluga povezanih s radom data centara, kao i kreatorima politika i regulatornim tijelima. Format konferencije potiče izravnu razmjenu iskustava i umrežavanje, a ne samo pasivno praćenje predavanja.

„Digitalna infrastruktura više nije samo tehničko pitanje — ona je temelj gospodarske konkurentnosti. Zadovoljstvo mi je što će HRDCA konferencija po prvi put ove godine okupiti ljude koji tu infrastrukturu grade, financiraju i reguliraju, i to prvi put na jednom mjestu u Hrvatskoj,“ izjavio je  Goran Đoreski, predsjednik HRDCA.

Praktične informacije

  • Datum: 12. svibnja 2026.
  • Mjesto: Hotel Esplanade, Zagreb
  • Organizator: Hrvatska udruga data centara (HRDCA)
  • Web: hrdca.com
  • Prijave: hrdca.com/prijava
  • Kotizacija: Early bird cijene dostupne do 30. travnja 2026.

