Europe i ove godine u Opatiji okuplja kremu stručnjaka iz područja razvoja proizvoda

PRODUCTWORLD Europe 2024 održat će se u opatijskom hotelu Ambasador od 17. do 19. travnja. Kao i prošle godine konferencija okuplja stručnjake iz područja razvoja proizvoda, direktore i voditelje odjela digitalne transformacije, voditelje projekata, B2B marketing eksperte te članove i predsjednike uprava srednjih i velikih kompanija iz ICT i iz bankarsko financijskog sektora.

Nakon sjajno ocijenjene prošlogodišnje prve PROJECTWORLD Europe, organizatori koji stoje iza uspješnog i prepoznatog JumpIT Foruma, nastavljaju s još vise govornika i brojnijom publikom ove godine. Polaznike čeka 16 predavanja u obliku studija slučaja te čak četiri panel rasprave. Osim navedenog, novost ove godine je pred-konferencijski seminar 17.04. pod voditeljskom palicom poznate hrvatske produktne i projektne stručnjakinje Marine Dražić MBA, na temu Rješavanje jaza između razvoja i strateških planova proizvoda.

U četvrtak 18.04. počinje sama konferencija koju će moderirati poznati britanski MC Peter Hopwood, a započet će Key note predavanjem austrijskog eksperta Wolfganga Lienharta „Bring the WHY into Products - The Game Changer“, kroz koje će govoriti o tome zašto kupci kupuju proizvode te će dati i alate koji pomažu voditeljima razvoja proizvoda da prepoznaju te potrebe i uključe ih u razvoj proizvoda.

Ukupno 30 govornika dolazi iz sljedećih hrvatskih i globalnih kompanija (redoslijedom nastupa): LEANheart Solution, Prototip05, Airt, Legit, Poslovna Inteligencija, Cambridge Global Telmatics, Sofascore, Andritz Digital Factory, ABB, Hrvatska poštanska banka, Bitdefender, Damilah, OTP banka Hrvatska, TIS Grupa, Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska, Infobip, Wrike, Croz, ReversingLabs, ITWare Hungary, Transcom, Determ, Visage technologies, Agrivi, Ericsson Nikola Tesla, PM4You, Mindsmiths.

Partneri konferencije su CroAI - Croatian Artificial Intelligence Association, CROBA – IIBA Croatia Chapter, CISEx - Udruga Hrvatski nezavisni izvoznici softvera, FER Alumni – Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva, HUP – Hrvatska udruga poslodavaca te IPMA Hrvatska.

Medijski pokrovitelji su ICT Business, Mreža i Poslovni dnevnik.

Na konferenciju je moguće prijaviti se putem poveznice www.productworld.eu na kojoj se može naći još više informacija o samom događaju.