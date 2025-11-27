Deveti F2 - Future of Fintech: Fiskalizacija dominira

Fiskalizacija 2.0 tema je koja je dominirala devetim izdanjem konferencije F2, ali dotaknuli smo se i niza drugih pitanja....

Najavljujući sadržaj devetog izdanja konferencije Future of Fintech njezin direktor Oleg Maštruko istaknuo je dinamički razvoj fintecha koji doživljava potpunu transformaciju sustava te sve važniju ulogu umjetne inteligencije. Podsjetio je kako od 1. siječnja 2026. godine počinje nova era kada treba započeti primjena fiskalizacije 2.0 odnosno izdavanje online računa između poslovnih subjekata (B2B) što je nastavak fiskalizacije 1.0 koja je obvezala poslovne subjekte da izdaju online račune državnim institucijama (B2G).

Konferencija je započela keynote predavanjem direktora Centra digitalnih usluga u Fini Antonia Kolaka Fiskalizacija 2.0: Digitalni tsunami koji mijenja sve – jeste li spremni?. Kolak je predstavio ključne tehničke i zakonske promjene koje donosi fiskalizacija 2.0, usporedio digitalizaciju poslovanja u Hrvatskoj i ostalim EU zemljama. Objasnio je i načine izdavanja računa između zemalja eurozone te zemalja EU koje ne koriste zajedničku valutu.

U keynote predavanju Trumponomics - godinu dana kasnije Marko Rukonić, fintech, software i ML guru iznio je podatke o utjecaju gospodarske politike aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa na američko gospodarstvo, odnosno na burzovna kretanja, inflaciju, kamate te zapošljavanje i plaće u SAD.

Istakao je kako je nagli burzovni rast isključivo doprinijela umjetna inteligencija jer bi bez kompanija koje su rasle na tom bumu burzovna kretanja bila nepromijenjena. Trumpova administracija nije doprinijela niti drugim pozitivnim ekonomskim pokazateljima u SAD, smatra Rukonić.

U trećem keynote predavanju pod nazivom Kako digitalizirati malu firmu, a da ne bude tlaka COO @ Parra & Aestus Aleksandra Ignatoski predstavila je prilagodljivo rješenje za fikslaizaciju 2.0 namijenjenu malim i mikro tvrtkama te drugim tvrtkama s posebnim poslovnim usmjerenjima. Rješenje tvrtke Parra & Aestus prilagođava se specifičnim potrebama tvrtki kako bi što više pojednostavili prilagođavanje fiskalizaciji 2.0.

Voditelj Odjela za supervizorsko pravo HNB-a Dario Hlupić Radić u predavanju Može li digitalni euro zamijeniti gotovinu? predstavio je okolnosti uvođenja digitalne europske valute u naglom rastu bezgotovinskih plaćanja. Najavio je kako je uvođenje planirano kroz tri EU direktive koje se odnose na sam postupak uvođenja, direktivu o samim e-novčanicama te o uslugama digitalnog eura.

Na panelu pod nazivom Fiskalizacija u tornadu globalne neizvjesnosti sudjelovali su Marko Rakar, White Hat, Red Team; Antonio Kolak, Fina, direktor Centra digitalnih usluga; Ivan Roje, osnivač i direktor Aestusa i Parre; i Vedrana Pribičević, Uncertainty Enthusiast. Panel je moderirala Gordana Gelenčer iz Poslovnog plana.

Sudionici panela su složni kako će prvih nekoliko mjeseci primjene fiskalizacije 2.0 biti vrijeme prilagođavanja ali da će biti uspješno usvojena kao i fiskalizacija 1.0 te da bi bilo dobro da bude poticaj za daljnju digitalizaciju poslovnih procesa.

Antionio Kolak je preporučio manjim tvrtkama da sa svojim knjigovodstvenim servisima dogovore detalje oko obavljanja fiskalizacije 2.0. te je preporučio tvrtkama da vode računa gdje završavaju njihovi podaci posebno ako se radi o računima koje se odnose na tvrtke izvan EU.

Vedrana Pribičević napomenula je i kako sama EU kroz svoje institucije vodi računa o utjecaju dobavnih lanaca posebno iz autoritarnih režima a samim time i o reguliranju praksi iznošenja podataka iz EU.

Marko Rakar podsjetio je kako je prošlo već šest godina od fiskalizacije 1.0 istaknuvši kako se predugo čekalo s primjenom fiskalizacije 2.0, Podsjetio je i na opasnosti prijevara s lažnim online računima ukazavši na potrebu bolje zaštite identiteta.

S time se složio i Ivan Roje koji je rekao kako e-mailovi s lažnim računima stižu praktično na dnevnoj bazi te da do propusta dolazi u samim tvrtkama.

Portfolio manager & fintech enthusiast Maja Menićanin u predavanju Cvrčak i mrav u mirovini predstavila je sve opcije izbora mirovina prvog i drugog stupnja u Mirovinskom fondu i MOD-u ustvrdivši kako je ključno utvrditi koliko će uplate za mirovine vrijediti ne onda kada se uplaćuju nego onda kada se isplaćuju.

Direktor Direkcije supervizije informacijskih sustava HNB-a Slaven Smojver u predavanju Anatomija sustava: IT hrvatskih banaka iznio je podatke o digitalizaciji kod manjih banaka, kod velikih banaka koje samu digitalizaciju nastoje učiniti svojom konkurentskom prednošću, digitalizaciji prema klijentima, digitalizaciju unutrašnjih procesa… Ukazao je i na potrebu stalne nadogradnje sigurnosnih sustava u financijskoj industriji.

Poslijepodnevni dio konferencije započeo je predavanjem Fintech i stara garda: ljubav na drugi pogled Marka Naletilića, Head of Treasury and Controlling u Aircashu, koji je govorio o suradnju fintecha s klasičnim bankama, osiguravajućim kućama i ostalim sudionicima financijskog tržišta kao što su kartične tvrtke, trading platforme…

Savjetnik za upravljanje rizicima iz tvrtke Imaves Zoran Sikora predstavio je u predavanju Imaves MIRA kao podršk upravljanju rizicima. Predstavio je posebne module rješenja Grabber, Simba i ESG te Frodo, Lima, Credo i Marco.

Fiskalizacija 2.0 u praksi - HT EDI naziv je predavanja stručnjaka za unaprjeđenje proizvoda Hrvatskog Telekoma Ivana Markanovića u kojem je predstavio konkurentske prednosti tog rješenja koji je i dio ICT usluga najvećeg telekoma u Hrvatskoj.

Odvjetnica Natalija Babić u predavanju AI alati u službi investicijskog savjetnika - pogled iz pravne perspektive ukazala je na mogućnosti i problematiku korištenja umjetne inteligencije za investicije. Napomenula je kako nijedan AI alat nema licencu za savjetovanje investicijskom tržištu koje je inače strogo regulirano.

Tanja Marček Behin, savjetnica u području regulative i razvoja platnih usluga HNB-a, u predavanju Instant plaćanja i VoP: Novo normalno? predstavila je nova pravila EU za instant plaćanja, anti Freud alate, uredbu o instant kreditiranju, Validation of Payee (VoP) uslugu probvjere primatelja…

Alen Selimbegović, Senior Consultant, u predavanju Stablecoin vs CBDC - The Battle for Digital Money ukazao je na predviđanja daljnjeg razvoja stablecoina i digitalnih nacionalnih valuta (Central Bank Digital Currency, CBDC). Podsjetio je kako stablecoini čine najveći dio prometa na kripto tržištu iako čine tek manji dio ukupnog iznosa kripto vrijednosti.

Zadnje predavanje ovogodišnje konferencije Future of Fintech održao je odvjetnik & kvant entuzijast Filip Ožić pod nazivom Kvantovi dolaze: može li pravo uhvatiti fiziku? u kojem je, među ostalim, ukazao na mogućnost problema probijanja svekolike kriptografije napravljene klasičnim računarstvom. Takav scenarij proizveo bi sigurnosne probleme mnogim ključnim djelatnostima.

Zlatni partner ovogodišnjeg F2 - Future of Fintech je Fina – Financijska agencija, srebrni partner Parra by Aestus, i partneri Aircash, sveučilište Algebra Bernays, Imaves, i HT – Hrvatski Telekom.