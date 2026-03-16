Hedonistička adaptacija i inflacija produktivnosti

Hedonistička adaptacija je jednostavan, gotovo banalno neugodan koncept iz psihologij, ljudi se brzo naviknu na poboljšanja. Dobijemo više novca, bolji stan, brži automobil, pametniji alat – kratki skok zadovoljstva, a zatim povratak na staru razinu. Novo stanje postane normalno. Ono što je jučer bilo luksuz, danas je minimum. Ako to preselimo u svijet rada i produktivnosti, slika postaje manje simpatična.