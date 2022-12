Rezanje mreže (network slicing) u kojem se dio mreže dodjeljuje određenom slučaju korištenja ima značajan potencijal za prihode mobilnih operatera.

Ogroman potencijal

Budući da se u dijeljenju mreže svaki dio može prilagoditi specifičnim potrebama korisnika ostvaruje se višestrukost uporabe jedne telekomunikacijske infrastrukture. Prema procjenama ABI Researcha, mogućnost rezanja 5G mreže će do 2026. godine generirati od poslovne primjene, uključujući proizvodnju, logistiku i transport, vrijednost od 66 milijardi američkih dolara. Jasno je kako je tehnologija rezanja mreže izazov u čije se istraživanje ulažu velika sredstva.

Do sada je provedeno niz laboratorijskih i probnih testiranja rezanja mreže od najvećih tehnoloških tvrtki u partnerstvu s velikim telekom operaterima no unatoč tome takva se tehnologija se i dalje suočava s brojnim regulatornim, poslovnim i tehničkim izazovima. Naime, još nije komercijalno primjenjiva.

Za komercijalizaciju mrežnog rezanja nužan je samostalni 5G (stand alone 5G), a do sada je vrlo mali broj mobilnih operatera započeo s prelaskom na 5G samostalne mreže.

Niz izazova

Složenost mrežnog rezanja još je jedan veliki izazov. Rezanje mreže se odvija preko domena, od RAN-a do prijenosa i jezgre, i zahtijeva složene vertikalne i horizontalne integracije. Usto, potrebna je i virtualizacija mreže, softverski definiranim umrežavanjem (SDN) i mogućnostima njene orkestracije. Raspodjela resursa, dijeljenje i izolacija među dijelovima povećavaju složenost funkcioniranja mreže. Usto, tehnološki treba riješiti i sigurnosne aspekte koji su složeni zbog samog dijeljenja resursa između dijelova, mreže. Prema stručnjacima, mrežni dijelovi koji služe različitim vrstama usluga možda će se morati pridržavati različitih razina zahtjeva sigurnosne razine. Stoga, prilikom dizajniranja sigurnosnih protokola za rezanje mreže, potrebno je uzeti u obzir utjecaj na druge odrezane dijelove mreže ali i na cijelu mrežu.

Kako navodi ABI Reasearch, implementacija rezanja mreže od kraja do kraja zahtijeva redizajn RAN-a i za sada ne postoji konsenzus o najboljem načinu za to. Uz to, kaže on, postavljanje više mrežnih odsječaka preko iste fizičke infrastrukture može stvoriti dodatne poteškoće za operatere u održavanju ugovora o razini usluge, kvaliteti usluge i sigurnosnom osiguranju za svaki pojedinačni odsječak. Zaključak je kako je mrežno rezanje kao tehnologija u ranom razvoju s uspješnim primjerima u laboratoriju i pokusima u stvarnim uvjetima što se treba dodatno analizirati. Jedan od neprovjerenih slučajeva primjene je i, na primjer, održavanje mrežnih dijelova tijekom roaminga između privatnih i javnih mreža.

Iduće godine početak komercijalizacije?

Koliko će napredak u svladavanju tehničkih izazova u rezanju mreže biti brz za sada je neizvjesno, navodi ABI Reasearch, no jasno je kako se pokusi ubrzavaju i da će biti jedan od prioriteta iduće godine. Usto, međunarodna organizacija za standarde 3GPP prepoznalo je rezanje mreže kao ključnu cjelokupnu komponentu 5G. To ga je učinilo stalnim fokusom radnih skupina koje razvijaju 5G jezgrenu arhitekturu s rezanjem mreže kao sastavnom značajkom. U 2023. godini, prema ABI Reasearchu, očekuje nekoliko samostalnih 5G mreža koje će testirati komercijalno rezanje mreže za prve korisnike, pa se u 2024. godini i kasnije očekujem rast usvajanja slicinga i razvoj novih aplikacija temeljenih na takvoj tehnologiji. Dio analitičara nije takvog optimizma ukazujući na ograničenja rezanja fizičke telekomunikacijske infrastrukture, odnosno mreže na samo nekoliko ograničenih dijelova te na visoku cijenu takve orkestracije mreže.

