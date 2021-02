Internet nije samo u povezanosti ljudi, sve više postaje i povezanost stvari. Sve je važniji Internet stvari (Internet of Things) te njegove inačice kao industrijski Internet stvari (Industrial Internet of Things IIoT). Naši pametni satovi i fitnes bendovi, virtualni asistenti, pametna energetska rješenja i još takvih stvari sve su više online uvezani i pridonose različitim prednostima koje od takve uvezanosti imamo.

Prema podacima Eurostata, u 2020. godini, gotovo jedna petina (19%) ljudi u dobi od 16 do 74 u EU koristili pametne satove, fitness bendova, pa i povezane naočale ili slušalice, povezanu odjeću ili obuću i druge predmete spojene na Internet. Mlađi (u dobi od 16 do 24 godine) koristili su pametne nosive uređaje u većoj mjeri (28%) od ljudi u dobi od 25 do 54 godine (23%), a slijede ih osobe u dobi od 55 do 64 godine s 11%. Samo je 5% ljudi u dobi od 65 do 74 godine koristilo takve pametne nosive uređaje.

Također su popularni virtualni asistenti poput pametnih zvučnika: njih je koristilo 11% ljudi u dobi od 16 do 74 godine. Internetom povezana rješenja za upravljanje energijom, poput povezanih termostata, mjerača struje, svjetla ili dodataka, koristilo je 10% ljudi u dobi od 16 do 74 godine.

Pametni satovi i ostali pametni nosivi uređaji najpopularniji u Češkoj, Finskoj i Estoniji

Prošle 2020. godine oko trećine ljudi u Češkoj (35%), Finskoj (33%) i Estoniji (31%) koristilo je pametni sat ili neki drugi povezani uređaj.

Suprotno tome, prošle godine manje od 10% ljudi u Grčkoj (7%), Rumunjskoj (8%) i Cipru (9%) koristilo je nosivu opremu povezanu s internetom.

