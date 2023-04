Kada se govori o klimatskim posljedicama u ICT-u uglavnom se misli na ugljični (CO 2 ) otisak novih tehnologija, no često se zaboravlja na potrošnju vode koja je prirodni resurs koji je sve manje raspoloživ. Svako korištenje digitalne tehnologije umnogome troši taj resurs, posebno je izražen kod hlađenja podatkovnih centara koji troše enormne količine vode. Podaci iz zajedničke studije o potrošnji vode Sveučilišta Colorado Riverside i Sveučilišta Texas Arlington u SAD-u daje uvid u njegovu potrošnju vode. Studija se odnosi na svježu čistu vodu koju podatkovni centri koriste za proizvodnju električne energije i hlađenje poslužitelja. Velika većina podatkovnih centara još uvijek koristi pitku vodu za hlađenje. Tehnološki divovi poput Googlea troše milijarde litara pitke vode svake godine. Njihova tako velika potrošnja vode stvorila je neravnoteže u lokalnim vodnim infrastrukturama. Zbog toga su zakonodavci nedavno počeli razmatrati utjecaj korištenja vode podatkovnih centara na lokalni okoliš kako bi spriječili probleme s opskrbom za stanovništvo.

U posljednje vrijeme umjetna inteligencija, prije svega modeli generativne umjetne inteligencije došla je svojim inovacijama u centar pozornosti ne samo IT nego i cjelokupne zajednice. Uz sve nejasnoće i moguće opasnosti koje donose ti modeli vrlo malo ili nimalo se obraća pozornosti na činjenicu da generativna umjetna inteligencija troši veće količine vode. Na primjer, samo jedan ChatGPT razgovor od otprilike 20 do 50 pitanja i odgovora može “popiti” bocu vode od 500 ml, ovisno o tome kada i gdje se model primjenjuje. To možda ne izgleda puno potrošene vode no kada se zna da generativne modele AI neprekidno koriste milijarde ljudi u svijetu potrošnja je enormna. S obzirom da slijede složeniji modeli generativna umjetne inteligencije kao što su Chat GPT4 jasno je kako će za njihovu obuku trebati znatno više potrošnje vode a i za njihovo korištenje.

Veliki AI modeli doista su veliki potrošači vode. Na primjer, obuka GPT-3 u Microsoftovim najsuvremenijim podatkovnim centrima u SAD-u može izravno potrošiti 700.000 litara čiste slatke vode (dovoljno za proizvodnju 370 BMW automobila ili 320 Tesla električnih vozila), a potrošnja vode bila bi utrostručena da obuka je provedena u Microsoftovim podatkovnim centrima u Aziji. To ne uključuju vodeni otisak izvan lokacije povezan s proizvodnjom električne energije potrebne za opskrbu potrošenom vodom. Ti podaci se odnose samo na neposrednu potrošnju vode jer nije uračunata potrošnja za uređaje kao što su na primjer procesori. Kada bi se uračunala i ta potrošnja ona bi se značajno umnožila.

Unatoč tomu, vodeni otisak ostao je manje zapažen u javnosti zbog pogrešne percepcije da je slatka voda “beskonačan” resurs i relativno nižu cijenu vode. Usto, mnogi tvorci i korisnici AI modela nisu ni svjesni svog vodenog otiska.

Prema istraživanjima, potrošnja vode tijekom rada modela umjetne inteligencije promjenljiva je tijekom vremena i ovisna je o lokaciji gdje se modeli koriste. To ukazuje kako postoji mogućnost za smanjenje vodenog otiska umjetne inteligencije dinamičkim raspoređivanjem radnih opterećenja i zadataka umjetne inteligencije u određeno vrijeme i na određenim lokacijama.

