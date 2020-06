„Ekskluzivno istraživanje otkrilo je da Instagram, platforma usmjerena na razmjenu fotografija i video sadržaja, daje prioritet fotografijama oskudno obučenih muškaraca i žena, te zahvaljujući nedostatku zakonskih propisa određuje ponašanje stvaralaca sadržaja kao i svjetonazor 140 milijuna Europljana, odnosno korisnika te društvene mreže u Europi, navodi se u analizi AlgorithmWatcha. Istraživanje je provedena zahvaljujući suradnji korisnika preglednika Firefox na poziv za donaciju podataka kojega je AlgorithmWatch objavio 3. ožujka ove godine.

Instagram, druga najveća europska društvena mreža, nakon Facebooka, te je marketinški kanal na koji se oslanja mnoštvo poduzeća. Na brojnim analiziranim primjerima pokazalo se kako platforma preferira fotografije s manje odjeće, odnosno fotografije, na primjer, u donjem rublju ili kupaćem kostimu. Takve fotografije prema algoritmima Instagrama idu na vrh feeda, tako da oni koji žele prikazati svoje proizvode pratiocima moraju se povinovati pravilima Instagrama ako žele doći do više pratilaca, odnosno svoje publike i klijenata.

Preferiranje lascivnosti

Da bi razumjeli kojim je slikama prioritet dao Instagram, Europska mreža za novinarstvo i AlgorithmWatch zamolili su 26 volontera da instaliraju dodatak za preglednik Firefox i prate odabir sadržaja kreativnih stvaralaca. Odabrana su 37 profesionalaca iz 12 europskih zemalja (od kojih 14 muškaraca) koji koriste Instagram za oglašavanje brendova ili za stjecanje novih klijenata za svoje poslovanje, većinom u sektoru hrane, putovanja, fitnesa, mode ili ljepote.

Dodatak automatski otvara početnu stranicu Instagrama u pravilnim intervalima i bilježi koji se postovi pojavljuju na vrhu ekrana, pružajući na taj način uvid u ono što Instagram smatra najrelevantnijim za svakog volontera.

Između veljače i svibnja analizirano je 1.737 postova koje su objavili praćeni autori sadržaja, a koje sadrže 2.400 fotografija. 362 ili 21% od tih postova računalni je program prepoznao kao da sadrže slike u bikinijima ili donjem rublju ili muškarce golog prsa. Međutim, u vijestima volontera postovi sa takvim slikama činili su 30% svih postova prikazanih s istih računa (neki su postovi prikazani više puta).

Postovi koji su sadržavali slike žena u donjem rublju ili bikiniju imali su 54% veću vjerojatnost da će se pojaviti u novinskim feedovima volontera. Postovi koji sadrže slike muškaraca s golim grudima imali su vjerojatnost prikazivanja od 28%. Suprotno tome, postovi koji prikazuju slike hrane ili krajolika imali su oko 60% manje vjerojatnosti da će se prikazivati ​​u newsfeedu.

Zašto nema uvida u algoritme

Sklonost Instagrama prema golotinji možda se ne odnosi na sve korisnike Instagrama, navode oprezno iz AlgorithmWatcha dodajući kako je to bilo očito kod većine volontera u istraživanju. Vjerojatno je da algoritam Instagrama favorizira golotinju općenito no u to se ne može imati uvid bez uvida u njegove algoritme. Na pitanje iz AlgorithmWatcha o nalazima istraživanja iz Facebooka su ustvrdili kako je „istraživanje manjkavo iz više razloga te pokazuje nerazumijevanje kako Instagram funkcionira. Postupke u feedu rangiramo na temelju sadržaja i računa za koji ste pokazali interes, a ne prema proizvoljnim čimbenicima poput prisutnosti kupaćih kostima.”

Bez uvida u algoritme Instagrama i drugih društvenih mreža ostaje opravdana sumnja u neprimjereno preferiranje sadržaja koji su na razne načine u suprotnosti s europskim društvenim vrijednostima.

