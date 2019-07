Peta generacija mobilnog interneta 5G kao generacija bežičnih mreža iz lineanog unaprijeđenja tehnologije telekomunikacijske povezivosti ima posve novu dimenziju, ne samo da će povezivati korisnike telekomunikacijskih usluga, nego povezivost dobijaju i stvari, odnosno internet stvari (Internet of Things IoT). Na primjer, 5G mreža neće samo omogućavati glatko gledanje Netfixa na pametnom telefonu i ostale pojedinačne usluge nego će biti platforma za, na primjer, samovozeće automobile koji će donositi samostalne odluke na cesti, donosi snažan razvoj proširene i virtualne stvarnosti, ali će biti i znatno šira platforma za nove disruptivne tehnologije nego što to omogućava 4G tehnologija.

U tehničkom smislu 5G je naprednija u odnosu na svoju prethodnicu 4G, među ostalim što donosi smanjenje latencije (kašnjenja signala), desetostruko povećanje brzina prijenosa podataka te pouzdaniju pokrivenost signalom. No, možda i s dalekosežnijim posljedicama je što 5G mijenja poslovne odnose za telekome, naime 5G će uzdrmati tržište posebno donoseći tzv. neutralni hosting, odnosno novi model vlasništva koji mobilnu infrastrukturu čini zajedničkom i učinkovitijom. U praksi, neutralni hosting imati će poslovno značenje isključivo u široj primjeni. S obzirom na praktičnost zajedničke infrastrukture u odnosu na posebnu, kakvu su do sada razvijali telekom operatori, neutralni hosting je model koji je poslovno značajno prihvatljiviji.

Segmentiranje mreže i male ali gušće stanice

Od početaka razvoja telekomunikacijskih tehnologija neupitno je bilo da svaki operator razvija svoju infrastrukturu, posebno grade svoje antene i bazne stanice. Dok operateri ponekad i dijele infrastrukturu, većina područja u Europi posjeduje tri do četiri bazne stanice u radijusu od nekoliko stotina metara. Za razliku od 4G i ranijih tehnologija 5G umnogome mijenja pozicije i donijeti će sasvim nove poslovne modele. Za sve će biti isplativiji neutralan hosting, novi model vlasništva koji čini mobilnu infrastrukturu dijeljenom, povećavajući učinkovitost, te, usto, smanjuje prepreke za istraživanje i tehnološki napredak.

Dvije temeljne promjene koje donosi 5G tehnologija su neutralni hosting i drugačija antenska struktura koja će se, za razliku od 4G tehnologije temeljene na antenama šireg dometa, sastojati od antenskih sustava znatno manjeg dometa ali i mogućnosti segmentiranja mreže. To znači da se u 5G tehnologiji jedan dio mreže može koristiti za umrežavanje pametnih telefona s velikim brzinama prometa podataka a drugi dio za umrežavanje mnoštva IoT senzora kojima ne treba velika brzina niti velika količina razmjene podataka, treći dio za umrežena vozila koja zahtijevaju velike brzine i velike količine razmjene podataka, nisu latenciju i naravno sigurnost.

Dijeljenje 5G mreže ne bi funkcionirale samo za različite slučajeve upotrebe, već bi i olakšale dijeljenje infrastrukture tako da svakom operatoru daju vlastiti dio mreže.

5G tehnologija zahtjeva značajno veći broj antenskih stanica u odnosu na svoju predhodnu 4G mrežu. Sadašnje bazne stanice pokrivaju vrlo velika geografska područja. Nasuprot tome 5G zahtjeva bazne stanice manjeg dosega, ali znatno gušću staničnu infrastrukturu, odnosno mnogo više baznih stanica za koje se koristi termin male stanice. Kada bi svaki operater trebao instalirati posebnu infrastrukturu to bi bilo krajnje neracionalno i nepraktično. Znatno praktičnije bi bilo rješenje izgraditi jednu infrastrukturu baznih stanica koju mogu koristiti svi operatori kroz zakup i sukladno njihovim potrebama.

Testiranje neutralnog hostinga

Već postoje praktični primjeri zajedničke infrastrukture, odnosno modela neutralnog hostinga. Jedan takav projekt je 5GCity, vođen iz Barcelone, koji gradi sustave za općine i lokalne vlasti da posjeduju i upravljaju 5G infrastrukturom. 5GCity je i naziv europskog projekta iz programa Obzor 2020 (horizon 2020) Drugi primjer je koncept koji se testira u povjesnom talijanskom gradu Lucca, a treći u engleskom gradu Bristol.

Tijekom ljeta Lucca je domaćin festivala, što znači da se mnoštvo ljudi okupljaju u središtu grada i postoji velika potražnja za povezivanjem u kratkom vremenskom razdoblju. U srednjovjekovnom središtu grada povijesnog značenja nije poželjno postavljati mnoštvo antena pa su se u tom gradu, s ciljem očuvanja objekata i njihove vizure odlučili za telekomunikacijsku infrastrukturu temeljenu na neutralnom hostingu. Dio te infrastrukture općina Lucca koristi i za razvoj pametne gradske infrastrukture, za sada za sustav pametnih kamera koje bilježe punjenje kanti za smeće te komunalno poduzeće može reagirati na vrijeme.

Oprez telekoma

Za sada postoji nepovjerenje telekom operatora prema sustavima neutralnog hostinga a s druge strane problem bi mogao biti na koji način financirati takvu infrastrukturu čiji bi nositelj bila lokalna uprava. Stručnjaci ističu kako bi sustav neutralnog hostinga donio i značajne uštede operatorima. Pri tome bi se na drugačiji način, za telekom operatore povoljniji, riješilo i pitanje OTT (Over the Top) usluga, poput WhatsAppa, Vibera i sličnih aplikacija, koje sada koriste infrastrukturu telekoma bez naknade. Vlasništvo nad telekomunikacijskom infrastrukturom ubuduće će dijelom imati ili lokalne zajednice ili privatne tvrtke, no s obzirom na sadašnji oprez prema najmu infrastrukture od telekoma vjerojatno će se takav model ograničiti na dio usluga. No, stručnjaci upozoravaju kako potpuna realizacija 5G mreža nije moguća bez neutralnog hostinga.

