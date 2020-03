Kao odgovor na epidemiju coronavirusa (COVID-19), mnoge organizacije traže od svojih zaposlenika da rade na daljinu. To, međutim, donosi nove izazove na radnom mjestu jer se korisnici prilagođavaju video sastancima, dijeljenju zaslona i uporabi alata za daljinsku suradnju.

Kako bi pomogli sve većoj potrebi rada na daljinu ali i ukazali na svoju društvenu odgovornost, mnoge programerske tvrtke i davatelji usluga počeli su nuditi besplatne licence ili poboljšane verzije softvera i usluga. Nemoguće je napraviti cjelovit popis softvera koji se privremeno zbog svjetske pandemije nudi besplatno, no vrlo je teško sastaviti popis softvera za koji su vlasnici odlučili omogućiti besplatne licence zbog globalne epidemije coronavirusa. Bleeping Computers je sastavio svoj popis takvog softvera.

Adobe

Adobe studentima i institucionalnim korisnicima omogućuje Adobe Creative Cloud na zahtjev, a to će biti omogućeno, za sada, do 31. svibnja 2020. godine. Za škole, tvrtke i vladine agencije, Adobe također nudi besplatan pristup njihovom rješenju za konferencije Adobe Connect do 1. srpnja 2020. godine.

AT&T

AT&T je prvi veliki davatelj internetskih usluga koji je potvrdio da će obustaviti sve ograničenja upotrebe širokopojasne mreže dok se milijuni Amerikanaca suočavaju s širenjem virusa covid-19. Udruženja potrošača te američki senatori traže i od drugih operatera slične odluke.

Cisco

Cisco je nadogradio svoj softver za sastanke Webex pa sada podržava neograničenu upotrebu, podržava do 100 ljudi za virutalne sastanke.Onima koji nisu korisnici Webexa omogućeno je njegovo besplatno korištenje 90 dana.

Cloudflare

Cloudflare svoj Cloudflare for Teams malim tvrtkama u cijelom svijetu omogućuje besplatno najmanje šest mjeseci.

Discord

Discord je poboljšao svoju besplatnu uslugu Go Live streaming tako da sada može podržati 50 korisnika istovremeno, a ne kao do sada 10 korisnika.

Google

Google korisnicima usluge G Suite i G Suite for Education omogućuje besplatan pristup uslugama video konferencije. Time se omogućuju virtualni sastanci za 250 sudionika po pozivu, realtime streaming za 100 000 gledatelja unutar domene, mogućnost snimanja sastanaka i njihovo pohranjivanje.

Instant Housecall

Pretplatnici Instant Housecalla sada mogu stvoriti podračune koji omogućuju udaljenim zaposlenicima korištenje njihovog uredskog računala. To će biti omogućeno sve dok Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ne proglasi kraj pandemije coronavirusa.

LogMeIn GoToMeeting

LogMeIn nudi besplatni rad na daljinu kroz besplatne 3-mjesečne licence za GoToMeeting.

Loom

Platforma za video poruke Loom će do 1. srpnja 2020. godine smanjiti licencu svojeg Loom Pro s 10 na 5 američkih dolara te unaprijediti neke njegove mogućnosti.

Microsoft Teams

Microsoft je svoj Microsoft Teams učinio bespolatnim za korištenje slijedećih šest mjeseci.

Splashtop Business Access

Splashtop nudi besplatne 60-dnevne licence za svoj softver za udaljeni pristup Splashtop Business Accessu.

TechSmith

TechSmith omogućuje besplatne licence za njihov program za pristup udaljenom zaslonu računala TechSmith Snagit i sinkroniziranu platformu za rad s više računala TechSmith Video Review softver do 30. lipnja 2020. godine.

Zoho

Zoho nudi besplatan pristup svom istoimenom softverskom paketu udaljenog rada do 1. srpnja 2020. godine.

Domaće kompanije

Ovih dana brojne su hrvatske domaće kompanije, ali i državne institucije, aktivirale dodatne resurse kako bi omogućile lakši rad ili obrazovanje na daljinu. Bug donosi sve informacije na jednom mjestu

Podijeli: