Aplikacijama kao što su Uber, Lyft, Bolt zamijenili su u najvećoj mjeri klasične taksi usluge omogućujući jednostavnije i jeftinije usluge, no kao i sve aplikacije i one prikupljaju korisničke podatke. Naime aplikacije za vožnju skupljaju puno informacija o svojim korisnicima i često dijele te podatke s trećim stranama u marketinške svrhe. Aplikacije uglavnom traže dopuštenja za pristup različitim dijelovima uređaja svojih korisnika kao što su kontakti, mikrofon, pa čak i kamera. To im omogućuje prikupljanje podataka o svojim korisnicima koje mogu koristiti za dodatni prihod kroz ciljane oglase ili prodaju trećim stranama. Mnoge aplikacije prodaju prikupljene podatke trećim stranama, bilo agencijama za oglašavanje ili direktno oglašivačima. Tako, na primjer, aplikacija Curb prikuplja šest vrsta podataka, 4,5 puta manje od GrabTaxia, aplikacije koja prikuplja najviše korisničkih podataka, ali skoro sve prikupljene podatke prodaje oglašivačima. 9 od 30 analiziranih aplikacija prodaje prikupljene podatke oglašavačima.

Osjetljivi podaci

Prema podacima Surfsharka u analizi 30 aplikacija za vožnju iz Apple Storea utvrđeno je kako prikupljaju mnoštvo podataka, da skoro polovica aplikacija prikuplja više podataka od prosjeka.

Prisutnost taksi aplikacija različita je u regijama i zemljama. Samo 20% analiziranih aplikacija za mobilnost prikuplja manje od 10 vrsta podataka o svojim korisnicima. Aplikacija koja najviše prikuplja podatke GrabTaxi (prisutan u zemljama Dalekog Istoka Makao, Singapur, Indonezija, Vijetnam) prikuplja gotovo deset puta više podataka od aplikacije koja je najmanje podataka Rapido. GrabTaxi prikuplja 27 od 32 moguće podatkovne točke koje je naveo Apple. Međutim, Rapido pruža istu uslugu kao i GrabTaxi koristeći samo korisničko ime, telefonski broj i lokaciju.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

I Uber i Lyft prikupljaju osjetljive korisničke podatke (rasu, etničku pripadnost, seksualnu orijentaciju, trudnoću, podatke o porodu, vjerska, politička i filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke ili biometrijske podatke).

Najinvazivnije aplikacije

Od svih analiziranih platformi za vožnju, GrabTaxi, Yandex Go i Uber (slijedi ih Free Now) istaknuli su se kao aplikacije koje daleko najviše prikupljaju korisničkih podataka.

GrabTaxi je druga najpopularnija aplikacija u jugoistočnoj Aziji, osobito u zemljama poput Singapura i Vijetnama. Usluga je imala 68 milijuna jedinstvenih korisnika u 2018. i procijenjenih 122 milijuna u 2019. godini. GrabTaxi prikuplja 27 od 32 vrste podataka. Samo ne prikuplja podatke o zdravlju,. Aplikacija također dijeli neke od svojih prikupljenih podataka kao što su interakcija s proizvodom, ime, e-pošta, telefonski broj i korisnički ID s trećim stranama.

Yandex Go je najpopularniji u središnjoj Aziji i u zemljama poput Kazahstana, Kirgistana i Rusije. Aplikacija prikuplja podatke kao što su povijest kupnje i pretraživanja, precizne lokacije, kontaktne podatke svih korisnika i identifikatore kao što su korisnički ID i ID uređaja. Yandex Go također ima pristup fotografijama, videozapisima i audio podacima svojih korisnika.

Uber je najpopularnija aplikacija za vožnju u većini svijeta. Svojim ulaskom poremetio je tržište taksija, a negdje oko 2019. godine imao je 110 milijuna mjesečnih korisnika samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Baš kao i Yandex Go, Uber prikuplja puno istih podataka, među kojima su i osjetljivi podaci, a ima i pristup videozapisima, fotografijama, tekstovima i e-mailovima svojih korisnika.

Najmanje invazivni

S druge strane su aplikacije koje prikupljaju samo nužne podatke o korisnicima kao što su Rapido, Taxi EU i LeCab.

Rapido je indijska usluga koja zahtijeva samo podatke potrebne za funkcionalnost aplikacije – lokaciju polaska i dolaska, korisničko ime i telefonski broj.

Taxi EU je Taxi služba sa sjedištem u Europi. Osim podataka koje aplikacija zahtijeva za funkcioniranje, ona prikuplja neke analitičke podatke kako bi poboljšala svoje usluge.

LeCab je francuska aplikacija za taksi. Osim funkcionalnosti aplikacije i analitičkih podataka, LeCab također zahtijeva fizičku adresu, preciznu lokaciju i adresu e-pošte. Iako se takvi podaci smatraju privatnim informacijama, njihovo je prikupljanje opravdano jer su također potrebni za funkcioniranje aplikacije.

Podijeli: