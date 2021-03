Podmorski kabel kineske korporacije Hengtong Optic-Electric Co., čiji je jedan od najvećih dioničara Huawei, ove će godine biti postavljen do francuskog Marseillea. Huawei je i jedan od najvažnijih dobavljača opreme za projekt. Optički kabel nazvam Mir (Reace) ide kopnom od Kine do Pakistana te podmorskim putem do Afričkog roga i kroz Sueski kanal te Sredozemljem do francuske luke. Podmorski dio dugačak je 7.500 milja. Kapacitet kabela je toliki da će u jednoj sekundi moći prenijeti 90.000 sati video zapisa velike rezolucije. Cilj njegove izgradnje je približavanje usluga kineskih tehnoloških tvrtki u Europi i Africi.

Posao upravljanja kabelskim prijemom u Marseilleu dobila je francuska tvrtka Orange SA.

Alphabet Inc i Facebook Inc već su objavili kako neće koristiti novi kineski podmorski kabel jer već imaju dovoljno kapaciteta za prijenos svojih podataka u tom dijelu svijeta, no pitanje je bi li im državne vlasti u SAD uopće dopustile njegovo korištenje i da nemaju dovoljno kapaciteta za prijenos svojih usluga.

Podmorski kabeli imaju značajnu stratešku važnost u globalnoj digitalizaciji. Sada ih ukupno ima oko 400 koji prenose oko 98% međunarodnih internetskih podataka i telefonskog prometa širom svijeta. Mnoge od njih su u vlasništvu američkih tvrtki čine SAD ima dominaciju u digitalnom gospodarstvu.

Prema stavovima vlada u Parizu i Berlinu Francuska i Njemačka ne žele potpuno izolirati Kinu u internetskoj infrastrukturi kako je zahtjevano iz Washingtona, makar u vrijeme administracije bivšeg predsjednika. U Europi smatraju kako je sigurnost podmorskih kabela, poput novog koji završava u Marseilleu,, provjerljiva na preusmjeravanje prometa i prisluškivanje.

Institut za studije mira i sukoba (The Institute of Peace and Conflict Studies) i nizozemski Leiden Asia Center procjenjuju da je Kina do 2019. godine postala vlasnik ili dobavljač 11,4% svjetskih podmorskih optičkih kabela. Očekuje da će njen udio narasti na 20% između 2025. i 2030. godine. SAD nastoje blokirati povezivanje kineske podmorske optičke infrastrukture pa je pod pritiskom Washingtona 2018. godine Australija odbila sudjelovati u povezivanju na kabel Huawei Marine Networks koji je trebao preko skupine pacifičkih otočnih država povezao Salomonove otoke, Papuu Novu Gvineju i Sydney. Prošle godine dio kabla od Los Angelesa do Hong Konga od 8.000 kilometara, koji su dijelom financirali Google i Facebook, preusmjeren je nakon što su američki dužnosnici nacionalne sigurnosti blokirali planove za vezu s teritorijom koji je pod kineskom kontrolom.

