Unatoč najvišoj razini ulaganja od 2016. godine, Europa je u opasnosti da propusti cilj Digitalnog desetljeća o “gigabitnoj povezanosti za sve”: čak i nakon što su telekom operateri uspjeli zadržati svoje rekordne razine ulaganja i u vrijeme visokih kamata, inflacije i gospodarskih neizvjesnosti. Projekcije ukazuju da su VHCN (very high capacity network) na putu da dopru do oko 90% građana u EU, ostavljajući desetke milijuna Europljana izvan planirane gigabitne povezivosti do 2030. godine. Naime, Europa je dosegla rekordne razine ulaganja u telekomunikacije, istovremeno napredujući u pokrivenosti 5G mrežama i optičkom infrastrukturom (fiber to the home, FTTH). Unatoč tome, nove procjene pokazuju da EU riskira da za 10 % ne ostvari svoj cilj „gigabit za sve do 2030.”. To su ključni naglasci iz izvješća Stanje digitalnih komunikacija 2023. koje je predstavilo vodeća europska telekomunikacijska udruga ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association), a na temelju istraživanja istraživačke tvrtke Analysys Mason. Izvješće je objavljeno u očekivanju javnih konsultacija Europske komisije o budućnosti europskog telekomunikacijskog sektora i njegovoj sposobnosti ulaganja u nove mreže.

Rekordna ulaganja

U 2021. godini ukupni kapitalni izdaci telekomunikacija (CapEx) dosegnuli su rekordnih 56,3 milijarde eura u Europi. Usporedbe radi, u istom su razdoblju tehnološke tvrtke uložile oko 1 milijardu eura u infrastrukturu (tj. velike međunarodne i podmorske rute, peering, tranzit i unovčavanje) i 16 milijardi eura u podatkovne centre, navodi se u izvješću ETNO-a.

Takva rekordna ulaganja omogućila su da je krajem 2022. godine 55,6% europskog stanovništva imalo je pristup FTTH (fiber to the home) mrežama u odnosu na 50% u 2021. godine. Usto, 5G je krajem 2022. godine bio dostupan za 73% Europljana, u odnosu na 62% krajem 2021. godine.

No, ni takva ulaganja nisu omogućili Europi sustizanje zaostajanja za glavnim tehnološkim konkurentima u svijetu Kinom, Južnom Korejom, Japanom i SAD. Na kraju 2022. godine 5G pokrivenost stanovništva dosegla je 96% u SAD-u, 95% u Južnoj Koreji, 90% u Japanu i 86% u Kini. Europa zaostaje za svim konkurentima i u ulaganju u telekomunikacije po stanovniku: Europa je 2021. godine u telekomunikacije uložila 104,4 eura po stanovniku, u usporedbi s 259,7 eura u Japanu, 149,6 eura u SAD-u i 110,2 eura u Kini.

prosječne brzine fiksne mrežeMrežna infrastruktura tehnološki je u revolucionarnim promjenama, Prelazak na inteligentne mreže donosi sve inovativnija rješenja. Tako na primjer, rubni oblak (edge computing) koji obradu podataka dovodi na rub mreže i približava korisnicima postaje jedna od tehnologija koja omogućuje značajne prednosti u orkestraciji mreže (minimalna latencija ili real time obradu podataka). Prednosti te tehnologije su neizmjerne u stvaranju novih rješenja u različitim vertikalnim primjenama digitalizacije. Prema novim podacima, Europa je 2022. imala 18 edge computing primjena, regija Azije i Pacifika 19 primjena, a Sjeverne Amerike 5 primjena.

Prema izvješću Stanje digitalnih komunikacija 2023. sve je zanimljivija i primjena tzv. otvorenog RAN-a (Open Random Access Network, radijskih pristupnih mreža koje omogućuju kombiniranje različitih dobavljača telekomunikacija, a ne samo jednog ekskluzivnog). Europa je 2022. godine imala 6 pokusa Open RAN-a, isto toliko ih je imala i Kina, a slijede SAD i Južna Koreja s 3 pokusa te Japan s 2 pokusa. Konkretne najznačajnije implementacije Open RAN-a napravili su u Japanu (Rakuten Mobile) i u SAD-u (DISH Networks). Ističu se brojen prednosti Open RAN-a u pogledu lakše izgradnje mreže nabavkom opreme od više dobavljača, lakša nadogradnja i zamjena opreme kada se vlasnik mrežne infrastrukture ne mora oslanjati na ekskluzivnog dobavljača… No, kod Open RAN-a je i upozorenje da takva kombinacija uključuje i kineske dobavljače što onda otvara pitanje sigurnosti takvog rješenja.

Samostalni 5G (stand alone 5G) je u suštini ključna primjena nove telekomunikacijske tehnologije koja je primjenu počela još 2019. godine na 4G jezgri kao nesamostalni 5G (non stand alone 5G). Već sada su jasne sve prednosti koje donosi 5G SA iz standardizacija takve mreže (3GPP). Jasno je i kako postoje tehnološke prepreke u njenoj primjeni (usvajanje mmWave spektra…). Do kraja 2022. godine Europa je povećala broj samostalnih mreža na 4, u usporedbi s 3 iz 2021. godina, u Sjevernoj Americi je istako tako malo primjena, svega 3. Za razliku od njih azijsko-pacifička regija (prije svega Kina, Južna Koreja i Japan) imaju čak 15 primjena 5G SA. Iako 5G SA treba niz tehnoloških unaprjeđenja jasno je kako je Daleki Istok umnogome ispred Europe i SAD u primjeni nove tehnologije.

Loša osnova

I ekonomski gledano pokazatelji europskih telekoma lošiji su od konkurentskih. Naime dionice europskih telekoma stalno su slabije u odnosu na dionice telekoma u SAD i tehnološki najnaprednijim zemljama Dalekog Istoka, europski telekom sektor ima manju kapitalnu intenzivnost u odnosu na konkurenciju, dug europskih telekomunikacijskih kompanija stalno raste…

