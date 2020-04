Sigurnost udaljenog rada i poslovne e-pošte u oblaku

U posljednje je vrijeme rad na daljinu postao iznimno važan čimbenik poslovanja u mnogim tvrtkama. Imajući u vidu nužnu zaštitu svih zaposlenika, organizacije se prebacuju na model online suradnje primjenom alata kao što su aplikacije za videokonferencijske pozive, Microsoft Office 365, Microsoft Teams ili G Suite. Održavanje kibernetičke sigurnosti za udaljene timove može značajno opteretiti poslovanje, posebice ako organizacija nije pravovremeno implementirala namjenska i suvremena sigurnosna rješenja. Prije svega se to odnosi na proizvode koji povećavaju razinu zaštite i istovremeno se brzo integriraju s Microsoftovim uslugama i servisima – Cloud App Security tvrtke Trend Micro predstavlja optimalno rješenje koje svakako treba uzeti u obzir.

Ukoliko ste Office 365 korisnik, dodatna prednost ovog paketa je mogućnost integracije sa servisima i uslugama koje nudi ovaj Microsoftov kolaboracijski paket usluga. Dok mail skener unutar Cloud App Securityja filtrira mail promet prije isporuke na organizacijski mail server (u slučaju Office 365, Exchange u cloudu), Cloud App Security direktno se integrira i s Microsoftovim servisima – Exchange, OneDrive, Sharepoint, Teams, ali i ostalim široko prihvaćenim servisima poput Gmaila, Google Drivea, Dropboxa i Box-a – te pruža zaštitu od ransomwarea i ostalih naprednih prijetnji sandbox provjerom dokumenata na ovim kolaboracijskim servisima.

Direktna integracija putem Microsoftovih API-a za pružanje zaštite i pronalazak ransomwarea u dokumentima spremljenim na Exchange, Sharepoint, OneDrive, Box, Dropbox i Google Drive servisima

Brza instalacija i konfiguracija koja ne zahtijeva dodatni softver ni promjenu stanja postojeće okoline (ne zahtijeva promjenu MX zapisa)

Zaštita od ciljanih napada i ransomwarea naprednom analizom ponašanja datoteka (sandboxing)

Data Loss Prevention za kontrolu dijeljenja datoteka sa osjetljivim podacima (osobne informacije, brojevi računa i kreditnih kartica, PCI)

Napredna zaštita od krađe identiteta i napada putem lažnih računa e-pošte (BEC – Business Email Compromise) i supplier swindle napada u obliku machine learninga: prepoznavanje stila pisanja VIP osoba u tvrtki

Kao i Office 365, podržava i Google Apps for Work integraciju sa dokumentima i mailboxima

Mogućnost prepoznavanja, korelacije informacija i odgovora na prijetnje koje ulaze u IT sustav putem e-pošte i računala (Trend Micro XDR)

Svi mailovi i dalje ostaju u karanteni Office 365 usluge

Integracija s endpoint zaštitom Apex One as a Service

Prema istraživanjima, 2019. godine 94% malwarea je ušlo u sustav korisnika putem maila. Za adekvatnu zaštitu izuzetno je bitno osigurati punu vidljivost i zaštitu kroz sve slojeve IT sustava korisnika.

Trend Micro XDR naziv je novog bundlea koji SaaS rješenjima za zaštitu klijenata (Apex One as a Service), e-pošte (Cloud App Security) i računalnom forenzikom (Endpoint Sensor XDR) daje mogućnost prepoznavanja, korelacije informacija i odgovora na prijetnje koje ulaze u IT sustav putem e-pošte kao i putem računala korisnika. Istovremeno daje odgovor kada se dogodio upad i gdje je izvor zaraze, put kretanja malicioznog koda te koji su sve sandučići e-pošte kao i računala ugroženi i na taj način omogućuje pravovremeni odgovor.

Testiranje i više informacije:

Free trial od 30 dana se može preuzeti direktno od Trend Micra

Za ponudu i dodatne informacije o ovim proizvodima obratite se distributeru Veracomp ili svom preferiranom Trend Micro partneru

