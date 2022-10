Razvoj tehnologije i digitalizacija osim brojnih prednosti, donijela je i veći rizik te izloženost cyber napadima koji mogu biti vrlo štetni zbog krađe povjerljivih podataka kompanije i nanošenja značajnog financijskog gubitka. Trenutno se diljem svijeta na dnevnoj bazi događa nekoliko milijuna cyber napada u različitim oblicima, a kao najčešća meta takvih napada su brojne kompanije, posebice oni veliki gospodarski divovi.

Tvrtka Dell, osim što proizvodi moćne uređaje i posluje u skladu s ciljevima održivosti, veliku pažnju usmjerava i na izradu kvalitetnih sigurnosnih rješenja poput Dell Cybersecurity Advisory Services i Vulnerability Management usluge te Dell ECS Enterprise Object Storage platforme za pohranu podataka kako bi se kompanije uskladile sa Zero Trust načelima uz jednostavan dizajn i integraciju.

Što je Zero Trust model?

S obzirom na učestalost cyber napada u svijetu, kompanije se sve više okreću pronalasku pouzdanih sigurnosnih rješenja s ciljem dostizanja Zero Trust modela rada. Što je zapravo znači Zero Trust u tom kontekstu? Riječ je o modelu kibernetičke sigurnosti i načinima na koje kompanije pristupaju u zaštiti svojeg sustava, a to možete biti primjerice obrana same lokacije od cyber napada ili pripremanje proaktivne strategije koja može prepoznati potencijalne nepoželjne radnje. Izuzev toga, Zero Trust model omogućava kompanijama da kvalitetnije i bolje prilagode svoja kibernetička rješenja u različitim segmentima – od podatkovnog centra, clouda ili lokacijama na edgu.

Inovativna rješenja za zaštitu od cyber napada

Za postizanje snažne kibernetičke otpornosti i zaštitu IT okruženja, tvrtka Dell je osmislila inovativno rješenje – Dell Cybersecurity Advisory Services uslugu kako bi pomogla kompanijama da u skladu s postojećom imovinom izrade najbolju strategiju za dostizanje Zero Trust sigurnosnog modela. Neki od glavnih elemenata ove usluge su pronalazak napredne tehnologije za implementaciju u sustav, pomoć u kontinuiranom nadzoru te dostupnost svih potrebnih alata i uvida kako bi se ostvarila dugoročna kibernetička otpornost kompanije.

Dodatno, uz novu Vulnerability Management uslugu kompanije imaju mogućnosti zatražiti analizu i provjeriti sigurnost svojeg poslovnog sustava. Ova usluga funkcionira na način da stručnjaci za kibernetičku sigurnost iz tvrtke Dell detaljno analiziraju okruženje kompanije kako bi pronašli potencijalno ranjive lokacije, dali cjelokupni prikaz o samoj izloženosti prijetnjama i cyber napadima te pomogli u provedbi sigurnosnih akcijama i određivanju prioriteta.

Osim cjelokupnog sustava, važno je zaštiti i same uređaje, posebice sada kada je hibridni rad postao aktualni trend u brojnim organizacijama. U tom segmentu, Dell pruža sigurnosna rješenja za zaštitu hardvera, softvera te Firmware zaštitu za otkrivanje potencijalnih prijetnji.

Zaštita povjerljivih podataka kompanije

Podaci su najvrijednije blago svake kompanije. Upravo zato je važno imati pouzdan sustav pohrane kako bi se sve povjerljive informacije kvalitetno zaštitile, ali i dobro izolirale od svih potencijalnih vanjskih prijetnji. Najčešće se radi o zaštiti putem stvaranja primarnih i sekundarnih kopija podataka, a Dell je razvio svoju Dell ECS Enterprise Object Storage platformu za pohranu podataka koja funkcionira kao svojevrsni „trezor“ smješten na samoj lokaciji kompanije, a može biti i remote. Platforma uz pomoć napredne umjetne inteligencije otkriva prijetnje, a ako i dođe do neželjenih radnji pruža brz i učinkovit oporavak vrijednih podataka kompanije. U praksi to izgleda tako da organizacije osim putem AWS S3 protokola imaju pristup kritičnim aplikacijama i rezervnim poslužiteljima putem kojih, unatoč cyber napadu, mogu pristupiti dodatnoj izoliranoj i zaštićenoj kopiji povjerljivih podataka.

Centar izvrsnosti Zero Trust

Kao dodatnu inicijativu u pogledu kibernetičke sigurnosti, Dell sa svojim partnerima – Maryland Innovation Security (MISI) institutom, CyberPoint International i timom malih poduzeća iz industrije koji su u vlasništvu žena i veterana, planira pokrenuti Centar izvrsnosti Zero Trust koji će biti smješten u DreamPortu, SAD. Centar izvrsnosti Zero Trust poslužit će kao središnji centar u kojem će se testirati različite konfiguracije i arhitekture prije nego što ih kompanije implementiraju u svoj sustav.

Tvrtka Dell iskazala se u svim segmentima svog poslovanja – od razvoja inovativnih uređaja i usluga pa sve do provođenja inicijativa za održivo poslovanje, a uz to fokusirana je na dizajniranje rješenja koje će pomoći današnjim kompanijama u borbi s cyber napadima. Za više informacija posjetite Dell.hr.

Sponzorirani tekst

