Američko Ministarstvo za domovinsku sigurnost (The US Department of Homeland Security DHS) nadzire hakiranje vladine web stranice, što je možda izvedeno kao odgovor na američki bespilotni udar, koji je u petak (3. siječnja) u zračnoj luci Bagdad ubio iranskog vojnog zapovjednika Qassima Suleimanija.

Tijekom vikenda hakeri su uredili web stranicu američkog Federalnog knjižničnog programa (US Federal Depository Library Program FDLP), s tim što je glasnogovornica Agencije za sigurnost cyber sigurnosti i infrastrukture Sara Sendek rekla da je “proiransko, protivameričko slanje poruka.”

Na slici i tekstu koji je odnesen slikana je doktorirana slika predsjednika Donalda Trumpa koji krvari iz usta, dok ga je pojedinac pogodio u odjeću Islamske revolucionarne garde.

Sliku je popratila poruka u kojoj se tvrdi da je uništavanje izvela Islamska Republika Iran, te da je mjesto FDLP “hakirala iranska skupina za cyber sigurnost HackerS.”

“Mučeništvo je bilo (Suleimanijevo) … nagrada za godine nepogrešivih napora”, tekst je na grafičkoj slici. “Svojim odlaskom i Božjom snagom njegov rad i put neće prestati, a teška osveta čeka one zločince koji su prljavom rukama mazili krvlju i krvlju ostalih mučenika.”

U tekstu se također tvrdi da je to samo mali primjer kibernetske sposobnosti Irana, u prividnom upozorenju o predstojećim stvarima.

U međuvremenu, DHS je izdao upozorenja o vjerojatnosti cyber napada na SAD nakon ciljanog ubojstva Suleimanija, za koji je Teheran obećao “snažnu osvetu”.

Upozorenje Nacionalnog savjetodavnog sustava za terorizam (National Terrorism Advisory System NTAS) objavljeno u subotu glasilo je da “Iran održava snažan cyber program i može izvršavati cyber napade protiv Sjedinjenih Država.”

“Iran je u najmanju ruku sposoban izvesti napade s privremenim razornim učincima na kritičnu infrastrukturu u Sjedinjenim Državama”, dodaje se u priopćenju.

Međutim, DHS-ov Sendek oklijevao je da iranskim vlastima dodijeli cyber napad za vikend, rekavši da, do sada, „nema potvrde da je ovo bila akcija iranskih državnih sponzora“.

