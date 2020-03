Jeste li ikada razmišljali što se sve može napraviti u 12 minuta – pojesti sendvič, pročitati najnovije vijesti iz svijeta na netu, pogledati edukativni tutorial na Youtubeu? Ali, jeste li ikada razmišljali o tome da se i problem s računalom/serverom može riješiti u manje od 12 minuta, što je manje vremena nego što informatičaru treba da dođe do vašeg stola.

Najveći broj IT problema moguće je riješiti u nekoliko minuta uz TeamViewer, najnapredniji program na tržištu za udaljena spajanja putem Interneta. Riječ je o programu koji uz sigurnost, nudi i niz sjajnih opcija tako da s njim možete spojiti 2 ili više uređaja poput servera, računala, laptopa, tableta, mobitela i slično i riješiti najkompleksnije IT probleme. S TeamViewerom nema problema oko izvršavanja bilo kojeg tipa zadatka, a razne optimizacije omogućavaju osiguranje velike brzine rada na udaljenom računalu i stoga kraće vrijeme za rješavanje problema.

„S poslovnog puta iz Amsterdama uključio sam se i otklonio IT problem za 14 minuta. Inače, u prošloj godini moje prosječno spajanje je trajalo manje od 12 minuta, a uspio sam riješiti 2320 problema bez ijedne posjete klijentu. Za jednog inženjera podrške ovo je stvarno najučinkovitiji način rada, jer se problemi mogu riješiti iz bilo kojeg kutka na svijetu i bez nepotrebnih troškova za klijente“, ističe Dario Žugčić, vlasnik kompanije mileIT Services koja uz pomoć TeamViewera učinkovito pruža usluge IT management outsourcinga, IT savjetovanja i IT infrastrukture. mileIT ima partnerski odnos s TeamViewerom u regiji. Ističe kako je produženje licence za pravne osobe vrlo jednostavno i dugoročno najsigurnije rješenje.

Program TeamViewer trenutno svaki dan preuzme više od 400.000 ljudi, a dnevno je spojeno više od 2 milijuna različitih uređaja. Putem programa na dnevnoj bazi odvija se više od 45 milijuna korisničkih interakcija diljem svijeta.

