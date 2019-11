Vlasnici tvrtki, pojedinačni korisnici ali i IT administratori mogu imati višestruke koristi od dobrog sustava za arhiviranje elektroničke pošte. Pohrana e-mailova na specijaliziranim poslužiteljima gotovo je nezaobilazno rješenje u tom smjeru. Pogledajmo koje su njezine osnovne prednosti…

Brojni su servisi za elektroničku poštu na tržištu dostupni korisnicima i tvrtkama, a općenito se oslanjaju ili na vlastite mail servere ili na vanjska cloud rješenja poput Officea 365. No, svi ovi sustavi imaju svoje specifične probleme kad je riječ o sigurnosti i stabilnom radu elektroničke pošte i manipuliranja datotekama na razini cijele tvrtke.

Kritične točke u kojima može doći do problema u funkcioniranju cijelog sustava brojne su: korisnici, njihovi e-mail klijenti i aplikacije, lokalna pohrana podataka, poslovično ogromne PST datoteke, neažurni backup, pravni zahtjevi, GDPR, “suradnja” lokalno smještenih podataka s cloudom, samo su neki od faktora rizika. IT odjelima i specijaliziranim kompanijama zadatak je osigurati da sve radi savršeno i glatko, a da korisnici i vlasnici kompanija budu zadovoljni. Zadržavanje kontrole nad e-mailovima i visoka razina sigurnosti prioriteti su u tom slučaju, a jedno od mogućih rješenja za ovakva pitanja može ponuditi MailStore Server.

Brza pretraga, laka organizacija, zaštita od manipulacija

Bilo da se e-mailovi pohranjuju lokalno ili u oblaku, vrlo je važno korisnicima omogućiti brzo i točno pretraživanje njihovog sadržaja – kako kroz sam tekst elektroničkih poruka tako i kroz njihove priloge (attachmente), ma u kojem formatu oni bili. Isto tako bitno je paziti na razine pristupa pojedinog korisnika i osigurati da se pretraživanje po bazama podataka izvodi jednako kvalitetno, ma gdje se oni nalazili. Tehnologija koju nudi MailStore Server osigurava središnju točku u kojoj će se naći sav sadržaj iz cijele organizacije, te omogućava pristup pretraživanju arhive autoriziranim korisnicima ovisno o njihovim privilegijama.

Praćenje cjelokupnog e-mail prometa, odlaznog, dolaznog i internog, te vođenje “journala” o istome također je bitan dio e-mail sigurnosti i “higijene”. Prilikom svakog slanja ili primanja poruke, njezina kopija smješta se u poseban sandučić. MailStore Server potom odatle uvozi cjelokupni sadržaj u svoju neovisnu arhivu. Sve to događa se bez upliva krajnjih korisnika, čime se sprječava slučajna ili pak namjerna maliciozna manipulacija podataka te njihovo brisanje. Cilj ovakvog načina arhiviranja elektroničke pošte jest očuvanje integriteta arhive, čak i u slučaju kada pojedinačni korisnici izbrišu poruke iz svojih osobnih sandučića.

Smanjeno opterećenje servera

Jednom kada se e-mailovi u potpunosti arhiviraju, moguće ih je ukloniti s originalnog poslužitelja. To znači da se korištenjem naprednog arhivskog sustava smanjuje opterećenje primarnog servera, a istodobno se procedura izrade sigurnosne kopije (backupa) pojednostavljuje. Prostor za pohranu e-mailova nije pretrpan, sigurnosne kopije izrađuju se brže, a zbog rada s manjom količinom podataka smanjuju se i troškovi rada i hardvera.

Lak povrat podataka iz arhive

U slučaju kada im neki arhivirani mail zatreba, korisnici mogu doći do njega bez pomoći IT administratora, i vratiti ga u svoj primarni inbox. Arhivsko rješenje o kojem govorimo tako će sav teret preuzeti na sebe, a na korisničkim računalima neće se više nalaziti velike PST datoteke koje im zauzimaju prostor, ali i predstavljaju sigurnosni rizik. Jednom kada se PST datoteke izbace iz upotrebe administriranje e-mailova postaje lakše, a da ne govorimo o pohrani, arhiviranju i povratu najvažnijih poruka. Korisnici, a vrlo vjerojatno i administratori, znat će to cijeniti.

Nema više limita

Kao dodatna prednost arhiviranja elektroničke pošte na središnju lokaciju, smanjenja opterećenja e-mail servera i napuštanja PST datoteka ističe se i ukidanje svima mrskih “kvota”, odnosno ograničenja u veličini inboxa za pojedinog korisnika. Arhiviranje će omogućiti da se na e-mail serveru nalazi minimalna količina podataka, pa administratori neće imati potrebe određivati ograničenja i “boriti” se s korisnicima oko količine podataka koju ovi imaju u svojim pretincima.

Prednosti MailStore Servera

Sustav za arhiviranje MailStore Server podržava gotovo sve važnije sustave za razmjenu elektroničke pošte. Odlikuje se skromnim zahtjevima za sustave na kojima se “vrti”, što olakšava njegovo korištenje i arhiviranje e-mailova. Sustav je moguće lako i brzo instalirati na bilo koje računalo s Windowsima i nema potrebu za vanjskom bazom podataka – ova tehnologija koristi vlastiti sustav baza, a sve potrebne komponente dostupne su odmah po instalaciji.

MailStore Server nudi i stručnu podršku korisnicima koja će odgovoriti na sva pitanja koja bi se mogla pojaviti tijekom korištenja, ali i tijekom probnog razdoblja, dok se rješenje još testira unutar organizacije. Osim toga, sva potrebna dokumentacija, vodiči, tehnička dokumentacija i upute za instalaciju i ugađanje sustava na svim podržanim e-mail sustavima dostupna je online.

Više od 60 tisuća malih i srednjih poduzeća u proteklim je godinama prihvatilo MailStore Server, a njihove povratne informacije poslužile su za poboljšanje i unaprjeđenje ovog sustava.

Arhiviranje e-pošte 50% povoljnije

Čitava e-mail komunikacija može vam biti brzo i lako dostupna bez obzira na e-mail platformu, jednostavno upravljanje i usklađenost sa zakonskim regulativama. Moguće je to uz MailStore Server, do kraja godine dostupan uz 50% popusta.

