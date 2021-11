Neovisno radi li se o očekivanjima krajnjih klijenata ili o površini pokrivanja signalom, današnji izazovi povezani s modernim WiFi mrežama nikada nisu bili veći. Razlog tome je ogroman porast broja krajnjih uređaja, koji ne zahtijevaju samo puno veće brzine pristupa, nego i minimalno kašnjenje signala (latencija) kako bi se WiFi mreže mogle proširiti na neka nova područja primjene.

WiFI mreže slične su mobilnim radijskim pristupnim (RAN) mrežama. Naime, WiFi mreže razvile su se uz nasljeđivanje i kopiranje tehnoloških rješenja iz mobilnih pristupnih mreža. Uz rast broja klijenata, WiFi mreže suočile su se s istim izazovima kao i mobilne mreže.

Postoji nekoliko problema koji od početka prate bežične mreže (podjednako mobilne i WiFi), a koje proizvođači opreme rješavaju na razne – manje ili više uspješne – načine. U nastavku donosimo pet osnovnih.

1. Pokrivenost (Coverage)

Dizajn WLAN mreža uvjetovan je radijskim frekvencijama, zbog čega dolazi do problema u pokrivenosti. Budući da WLAN mreže koriste takozvani ISM nelicencirani spektar koji je vrlo ograničen, nije moguće postaviti jedan access point na neku centralnu točku i pojačati mu snagu na bilo koju proizvoljnu jačinu kako bi se pokrila ogromna površina. Problem se otklanja planiranjem mreže kroz uvođenje ćelija (cell) koje imaju ograničenu snagu i domet. Postavljanje svake WiFi ili mobilne mreže stoga pretpostavlja dobro planiranje rasporeda odašiljača u prostoru te korištenja frekvencija i ukupne zračene snage. Pametno planiranje rezultirat će kvalitetnim pokrivanjem željene površine, i to bez interferencije među bliskim odašiljačima.

2. Kapacitet (Capacity)

Pod pojmom kapacitet podrazumijeva se broj klijenata (density) i ukupna propusnost (throughput). Veći broj klijenata podrazumijeva i veće opterećenje za hardverske resurse access pointa. S druge strane, podrška za veću gustoću klijenata je besmislena ako svakom klijentu ne možemo osigurati minimalnu propusnost. Rješenje za probleme povezane sa sve većim brojem klijenata „gladnih“ bandwidtha je IEEE 802.11ax (WiFi 6), najnoviji industrijski standard koji znatno povećava broj mogućih klijenata i mrežnu propusnost.

3. Roaming

Svi znamo da je roaming tehnologija koja treba omogućiti kretanje klijenata u prostoru bez osjeta prekida signala i osigurati konzistentnost u korištenju usluga. U praksi, najčešće će doći do manjih ili većih gubitaka prilikom roaminga, što traži velike napore od mrežne opreme kako bi se ti gubici sveli na minimum. U konačnici, kvalitetan roaming jedan je od ključnih pokazatelja kvalitete neke mreže. Zašto je potreban toliki napor da bi se osigurao kontinuirani roaming? Naime, neovisno o tome koliko dobro postavili mrežu, o trenutku roaminga odlučuje krajnji klijent, a ne mreža. To znači da će pojedini klijenti imati bolji ishod roaminga od drugih.

4. Latencija (Latency)

Za latenciju, odnosno kašnjenje signala kod bežičnih mreža „kriva“ je fizika – što je klijent dalje od pristupne točke ili bazne postaje, kašnjenje je veće. Ipak, kašnjenja su manja kod WiFi nego kod mobilnih mreža, budući da su AP-ovi postavljeni bliže klijentima. Iako WiFi 6 donosi veće propusnosti po klijentu, bolju modulaciju i način kodiranja te više prostornih steamova, a time i manje kašnjenja, ponekad niti to nije dovoljno. Primjerice, aplikacije za glasovne i video pozive zahtijevaju vrlo niske latencije i toleriraju male gubitke kako bi se mogle koristiti u realnom vremenu. Problemi se dodatno povećavaju s uvođenjem aplikacija za VR ili 4K videokonferencije koje koriste više rezolucije.

5. QoS (Quality of Service)

Garancija kvalitete usluge (QoS) jedan je od ključnih čimbenika korisničkog iskustva, a posebno ga je teško osigurati kod bežičnih mreža. Za optimalan QoS potrebno je identificirati klijente i aplikacije koje se na njima koriste, a današnji WiFi sustavi u stanju su identificirati velik broj aplikacija i servisa zbog opcija filtriranja i inspekcije prometa do razine aplikativnog nivoa. Najčešća je praksa prigušivanje manje važnog prometa te prioritizacija kritičnih aplikacija.

Kako Huawei rješava ranije spomenute izazove?

U svijetu mobilnih i WiFi mreža uvijek dolazi do kompromisa između pokrivenosti i gustoće klijenata. Primjerice, ako želimo veću pokrivenost, trebaju nam veće ćelije, ali to znači i manje klijenata. Uz inovativnu tehnologiju Dynamic Zoom Smart Antenna, Huawei omogućuje dinamičku promjenu radijusa pokrivanja, i to ovisno o scenariju. Problem manjka kapaciteta Huawei otklanja uz AirEngine WiFi 6 sustav koji nadilazi okvire standarda i proširuje broj steamova, povećavajući tako ukupnu propusnost i broj mogućih klijenata.

Uz ugrađenu Al Roaming tehnologiju, Huawei AirEngine WiFi sustav „uči“ o klijentima kroz identifikaciju, a potom i profiliranje načina roaminga. Tako se stvara zaključak o najboljem trenutku za roaming za svakog pojedinog klijenta. Sustav ujedno kreira set pravila prilagođenih svakom klijentu, odnosno grupi. Ovakva tehnologija omogućuje i navođeni roaming koji klijenta „nagovara“ da prijeđe na onaj AP koji je određen kao optimalan u danom trenutku.

Tehnologija SmartRadio Dynamic Turbo smanjuje latenciju, i to kroz automatsku identifikaciju ključnih servisa na WiFi mreži. To generira dodjeljivanje prioriteta i optimizaciju resursa, odnosno osiguranje latencije od samo 10 ms za potrebne aplikacije.

Huawei Multimedia Smart Scheduling poništava fiksno ograničavanje brzine i omogućuje preferencijalno, dinamičko upravljanje multimedijskim servisima. Ako se, primjerice, kritične aplikacije ne koriste, ne dodjeljuju se posebna ograničenja na ostatak prometa. Resursi se uvijek dinamički dodjeljuju prema važnosti.

Huawei do kraja godine ima promociju svojih visokokvalitetnih uređaja, što uključuje Huawei AirEngine WiFi6 asortiman WLAN opreme. Tvrtka Veracomp, kao ovlašteni distributer Huawei Enterprise rješenja, može vam pomoći u odabiru optimalnog rješenja. Pročitajte više detalja o ovoj promociji. Izaberite Huawei i uživajte u WiFi 6 tehnologiji u roku od dva tjedna. Javite nam se za više informacija na huawei@veracompadria.com.

