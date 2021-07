Značajan broj tvrtki smatra da su svojim backup rješenjem pokrili sigurnost svojih podataka, kao i vraćanje podataka na zahtjev krajnjeg korisnika, pravne službe ili, pak, zbog zahtjeva novih zakonskih regulativa.

Iako postoje sličnosti između arhiviranja e-pošte i backup rješenja, postoje i neke bitne razlike. Primarni cilj svakog rješenja za arhiviranje e-pošte je osigurati da podaci e-pošte ostanu lako dostupni tijekom vremena. Za tvrtke je to posebno važno za poruke koje zahtijevaju neku poslovnu aktivnost ili transakciju (primjerice, računi, ponude, upiti za podrškom ili zahtjevi za sastankom).

Suprotno tome, svrha sigurnosne kopije je pohranjivanje podataka na vanjskom uređaju ili cloud servisu na kraći rok, pružajući mogućnost za njihovu kasniju obnovu.

Pa, dok sigurnosna kopija (backup) služi primarno u svrhu oporavka podataka nakon incidenta, arhiviranje e-pošte omogućuje*:

Rješenje MailStore korisnicima omogućuje arhiviranje poruka e-pošte neovisno o sustavu kojim se koriste (Exchange, M365, Gmail, Zimbra, MDaemon i mnogi drugi) i osigurava mnoge druge prednosti, kao što su zaštita od gubitka podataka ili neovlaštenog pristupa porukama e-pošte, čime pomaže povećati produktivnost poslovanja, smanjiti troškove IT-a i ubrzava usklađivanje sa sve većim brojem propisa o e-pošti.

Odlikuje se skromnim zahtjevima za sustave na kojima se “vrti”, što olakšava njegovo korištenje i arhiviranje e-mailova. Sustav je moguće lako i brzo instalirati na bilo koje računalo s Windowsima, i nema potrebu za vanjskom bazom podataka.

Dakle, ako ste se ikada našli u situaciji da morate u što kraćem roku doći do primljenog ili poslanog e-maila, tj., dokumenta vezanog uz e-mail, i to bez postojeće e-mail arhive, znate da to nije jednostavan zadatak. A MailStore je super jednostavan alat koji Vam u tome može pomoći.

