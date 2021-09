Zadnje mjerenje Opensignala, provedeno početkom rujna, pokazuje kako 12 država ima prosječan podatkovni promet u 5G mrežama preko 200 Mb/s, a u travnju takvih država bilo je osam. Opensignal mjerenja brzina vrši preko svojeg softvera koji korisnici instaliraju na svoje uređaje a podaci o downloadu i uploadu se šalju Opensignalu na obradu. Prosječna brzina preuzimanja u 5G mrežama u Južnoj Koreji u rujanskom mjerenju iznose su 406.5 Mb/s. Prosječne brzine u Južnoj Koreji u travnju su iznosile 361 Mb/s. Nove, veće brzine u odnosu na travanj zabilježene su u Norveškoj (346,9 Mb/s), Švedskoj (273,5 Mb/s), na Novom Zelandu (231,5 Mb/s), u Bugarskoj (226,6 Mb/s) , Mađarskoj (218,8 Mb/s). Izraelu (192,6 Mb/s) i Rumunjskoj (181,7 Mb/s). Na Tajvanu su zabilježene najveće brzine downloada, tek nešto malo ispod 1GB/s, 963,2 Mb/s.

Kvaliteta video sadržaja

Kada je u pitanju prijenos video sadržaja Opensignal u rujnu bilježi blagi pad kvalitete. Sada 6 zemalja ima 80 od 100 mogućih bodova u ocjeni kvalitete prijenosa video sadržaja. U travnju je takvih zemalja bilo 10. Najbolji rezultat iz travnja od 84 boda pao je na rujanskih 81,4 boda. Najbolji je Tajvan dok Nizozemska koja je bila najbolja u travnju s 84 boda sada ima 80,2 boda.

U doživljaju video igranja Tajvan je i dalje najbolji s ocjenom 90,7, Nizozemska je druga. Kako operatori u Singapuru prelaze na samostalni (stand alone) 5G doživljaj online igranja u toj zemlji najviše je napredovao, s travanjskih 84,1 na rujanskih 86,8 bodova čime je došao na treće mjesto globalne liste. Samo tri države u svijetu imaju ocjenu doživljaja online igranja iznad 85 bodova. Kada je u pitanju doživljaj glasovnog iskustva 5G mreža Južna Koreja je i u rujnu najbolja.

Sve bolje iskustvo 5G-a

Prema iskustvu doživljaja 5G mreža u odnosu na 4G mreže najveće su prednosti 5G-a zabilježene na Tajvanu i na Filipinima gdje su brzine 5G-a desetak puta brže on onih u 4G mrežama. No, kako su operatori uglavnom 5G mreže u najvećem broju zemalja uspostavili u srednjem frekvencijskom pojasu uglavnom su brzine 5G.a u odnosu na 4G bolje od 5 do 6 puta.

U tri države video iskustvo u 5G mrežama u odnosu na 4G mreže iskustvo je najmanje 20 posto bolje (Filipini 29%, Tajland 23% i Izrael 20%) U travnju je toliko bolje iskustvo bilo u dvije države. U 15 država je od travnja zabilježeno dvoznamenkasto poboljšanje video iskustva u 5G mrežama.

Južna Koreja, Saudijska Arabija i SAD najviše su napredovale u udjelu vremena koji korisnici provode u 5G mrežama. Južna Koreja je vodeća na svijetu u toj kategoriji s rezultatom od 28,1% ispred Saudijske Arabije (26,6%), Kuvajta (26,3%) i Hong Konga (25,3%). SAD su s 20,8% prešle sa šestog na peto mjesto.

Kada je u pitanju dostupnost 5G-a najviše su napredovali Hong Kong koji je na ljestvici od 10 bodova porastao sa 6,1 na 6,5, Kuvajt s 5,2 na 5,4, SAD sa 5 na 5,2.

