Skupina tehnoloških tvrtki, izdavača i aktivističkih skupina, uključujući Electronic Frontier Foundation, Mozilla i DuckDuckGo, podržavaju novi standard koji korisnicima Interneta omogućuje postavljanje postavki privatnosti za cijeli web, objavio je Fastcompany.

“Ako želite ostvariti svoja prava na privatnost na Internetu morate to definirati kroz korisničke postavke”, kaže izvršni direktor tražilice usmjerene na privatnost DuckDuckGo Gabriel Weinberg.

Novi standard, nazvan Globalna kontrola privatnosti (Global Privacy Control), omogućuje korisnicima da postave jednu postavku u svim svojim aktivnostima na Internetu, to jest da ne dijeli svoje podatke. Standard već podržavaju neki izdavači, uključujući The New York Times , The Washington Post i Financial Times , kao i neke tvrtke uključujući Automattic, koji upravlja blogerskim platformama wordpress.com i Tumblr.

Zagovornici standarda vjeruju da bi prema odredbi Kalifornijskog zakona o privatnosti potrošača aktiviranje standarda trebalo poslati pravno obvezujući zahtjev da operateri web stranica ne prikupljaju i prodaju korisničke podatke. Slično je i s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka (General Dana Protection Regulation GDPR). Zagovornici standarda planiraju s europskim regulatorima dogovoriti detalje o primjeni standarda, kaže direktor proizvoda u tvrtki DuckDuckGo Peter Dolanjski.

Službena specifikacija standarda navodi da je u eksperimentalnoj fazi i da “trenutno nije pravno obvezujuća”, ali Dolenjski očekuje kako će doći do pravno obvezujuće primjene.

Ako standard bude široko prihvaćen mogao bi vratiti privatnosti na Internet. Globalna kontrola privatnosti mogla bi ograničiti i neke druge negativne aspekte Interneta , poput dezinformacija, diskriminacije…

Standard je osmišljen kako bi omogućio dijeljenje podataka s pružateljima usluga, poput analitičkih tvrtki koje prate web posjete za pojedinačne web stranice, ali ne i za izgradnju zajedničkih profila ponašanja ljudi na web mjestima. Te profile koriste tražilice, tvrtke za društvene medije i oglasne mreže da bi prepoznali interese i demografske podatke ljudi i u skladu s tim usmjeravali oglase.

Standard privatnosti za sada se može se aktivirati putem konfiguracijskog izbornika proširenja preglednika DuckDuckGo, a očekuje se da će biti prisutna u budućim verzijama preglednika Mozilla Firefox, kao i u ostalim preglednicima i proširenjima usmjerenim na privatnost. Korisnici koji žele testirati je li postavka aktivirana mogu posjetiti web stranicu Global Privacy Control koja ima informacije gdje je svepostavka omogućena.

Koncept standarda sličan je nekadašnjem Do Not Track, sličnoj značajci uvedenoj u web preglednike prije otprilike deset godina, ali koju operateri web stranica nikad nisu široko prihvatili. Argument je pokretanje nove incijative o privatnosti oslanja se na europski zakon o privatnosti podataka GDPR i sličan kalifornijski zakon CCPA.

